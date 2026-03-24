Tại Việt Nam, biển số xe được cấp theo quy chuẩn của Bộ Công an, trong đó chữ cái trên biển số xe đóng vai trò quan trọng để phân loại phương tiện hoặc mục đích sử dụng khác nhau. Thông thường, biển số sẽ bao gồm:

Ý nghĩa chung của chữ cái trên biển số xe tại Việt Nam

Các chữ cái trên biển số xe thể hiện điều gì?

1. Phân biệt loại phương tiện đăng ký

Một số chữ cái trên biển số xe được dùng để phân loại phương tiện theo mục đích sử dụng:

A, B, C, D...: Xe cá nhân thông thường

LD: Xe của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

DA: Xe thuộc dự án nước ngoài

HC: Xe hoạt động hạn chế (phạm vi đặc thù)

2. Phân biệt cơ quan, tổ chức sở hữu

Ngoài cá nhân, nhiều phương tiện thuộc cơ quan nhà nước hoặc tổ chức đặc thù cũng có ký hiệu riêng. Các chữ cái trên biển số xe này thường đi kèm màu nền đặc biệt (ví dụ nền xanh, đỏ, trắng…) để dễ nhận biết. Bao gồm:

NN: Xe của tổ chức, cá nhân nước ngoài

NG: Xe ngoại giao

QT: Xe của tổ chức quốc tế

3. Phân biệt theo khu vực và số lượng đăng ký

Trong cùng một tỉnh, khi số lượng xe tăng cao, hệ thống sẽ cấp thêm các series chữ cái khác nhau như: