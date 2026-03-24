Ý nghĩa chung của chữ cái trên biển số xe tại Việt Nam
Tại Việt Nam, biển số xe được cấp theo quy chuẩn của Bộ Công an, trong đó chữ cái trên biển số xe đóng vai trò quan trọng để phân loại phương tiện hoặc mục đích sử dụng khác nhau. Thông thường, biển số sẽ bao gồm:
- Mã tỉnh/thành phố (2 số đầu)
- Chữ cái series đăng ký
- Dãy số thứ tự
Các chữ cái trên biển số xe thể hiện điều gì?
1. Phân biệt loại phương tiện đăng ký
Một số chữ cái trên biển số xe được dùng để phân loại phương tiện theo mục đích sử dụng:
- A, B, C, D...: Xe cá nhân thông thường
- LD: Xe của doanh nghiệp có vốn nước ngoài
- DA: Xe thuộc dự án nước ngoài
- HC: Xe hoạt động hạn chế (phạm vi đặc thù)
2. Phân biệt cơ quan, tổ chức sở hữu
Ngoài cá nhân, nhiều phương tiện thuộc cơ quan nhà nước hoặc tổ chức đặc thù cũng có ký hiệu riêng. Các chữ cái trên biển số xe này thường đi kèm màu nền đặc biệt (ví dụ nền xanh, đỏ, trắng…) để dễ nhận biết. Bao gồm:
- NN: Xe của tổ chức, cá nhân nước ngoài
- NG: Xe ngoại giao
- QT: Xe của tổ chức quốc tế
3. Phân biệt theo khu vực và số lượng đăng ký
Trong cùng một tỉnh, khi số lượng xe tăng cao, hệ thống sẽ cấp thêm các series chữ cái khác nhau như:
- 29A → 29B → 29C (tại Hà Nội)
- 51A → 51B → 51C (tại TP.HCM)
Quy định mới nhất về biển số xe cần lưu ý
Theo quy định hiện hành:
- Biển số được quản lý theo mã định danh cá nhân
- Chủ xe có thể giữ lại biển số khi đổi xe
- Việc cấp biển số được thực hiện theo hệ thống tự động
Có thể tự chọn chữ cái trên biển số xe không?
Hiện nay, người dân không được tự do lựa chọn chữ cái trên biển số xe theo ý muốn trong đăng ký thông thường. Tuy nhiên, người dân có thể đấu giá biển số đẹp theo quy định.
Tóm lại, chữ cái trên biển số xe không chỉ là ký hiệu ngẫu nhiên mà chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về phương tiện, chủ sở hữu và mục đích sử dụng.