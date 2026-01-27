Ngày 26/1, một tình huống pháp lý gây xôn xao cộng đồng mạng khi tài xế xe Ford Territory bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) dừng xe và phạt 22 triệu đồng do để biển số sau bị bùn đất che lấp.

Nguồn video: Nguyễn Ngọc

Tài xế này giải thích vì đi trời mưa nên bùn bẩn bắn lên, bám che kín cả biển số phía sau mà không biết. "Do trời mưa chứ không phải do tôi bôi bẩn che biển số", người này phân bua với CSGT. Anh chỉ về biển số phía trước vẫn sạch và rõ thông tin, hàm ý rằng bản thân không hề cố ý bôi bẩn che lấp biển số xe để phải bị phạt đến 22 triệu đồng. Trên các hội nhóm, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, một số người chỉ ra việc để biển số như vậy khi gây ra tai nạn sẽ khó có thể truy vết.

Theo khoản 8, Điều 13, Nghị định 168/2024/NĐ-CP: "Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)” sẽ bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng."

Chiếc xe Ford Territory bị che mất biển số sau do bùn đất bám vào, trong khi phía trước biển số vẫn rõ ràng. Ảnh: OFFB

Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 14, người vi phạm còn bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe. Nếu áp dụng đúng theo quy định thì có lý do để phạt tài xế xe Ford Territory. Nhưng cũng nhiều người cho rằng mức phạt 22 triệu đồng là quá nặng và thiếu tình người trong tình huống này. Nếu được thì CSGT nên nhắc nhở là đủ.

Vậy trong trường hợp này, quý độc giả có ý kiến thế nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới!

