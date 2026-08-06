Theo các chuyên gia, an ninh mạng đang bước vào giai đoạn “Trí tuệ nhân tạo hóa” khi thông tin chuyển từ hình thức bị giả mạo sang khả năng bị mô phỏng toàn diện. Đứng trước những thách thức ấy, tư duy về an toàn thông tin toàn cầu đang trải qua một sự chuyển dịch. Giới công nghệ dần áp dụng “khung trách nhiệm nền tảng”, nơi các nhà cung cấp dịch vụ chủ động củng cố lớp bảo mật và trao quyền kiểm soát cho người dùng thay vì để họ đơn độc với rủi ro.

Các nền tảng số chủ động tích hợp các biện pháp bảo mật trong ứng dụng để nâng cao an toàn cho người dùng.

Trên thế giới, các “gã khổng lồ” công nghệ như Apple, Mastercard hay IBM đã và đang chủ động tích hợp cơ chế bảo vệ ngay từ kiến trúc hệ thống gốc (Security-by-Design). Thông qua việc áp dụng sinh trắc học hành vi vào tầng quản trị, các nền tảng số toàn cầu có khả năng tự động nhận diện các bất thường - từ nhịp gõ bàn phím, góc nghiêng điện thoại đến đồ thị kết nối bất hợp pháp để giúp người dùng hạn chế tương tác với các kịch bản lừa đảo.

Thay vì chỉ phát cảnh báo đơn thuần, các giải pháp an toàn này hướng đến việc tạo ra “lá chắn số” bằng cách nâng cấp tính năng an toàn ngay trong nền tảng. Khi người dùng chủ động thiết lập các biện pháp an toàn, họ được trao quyền kiểm soát các thông tin mình cập nhật lên không gian số. Qua đó, người dùng có thể bảo vệ bản thân và gia đình trong từng thao tác hàng ngày.

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này đang trên đà được cụ thể hóa. Mới đây, Zalo và Google đã công bố chiến dịch hợp tác “Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến”. Chiến dịch tập trung vào việc ra mắt Trang thông tin Trung tâm an toàn với mục đích tổng hợp kiến thức, công cụ và hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Trung tâm an toàn hướng tới mục tiêu tăng cường nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn số cho cộng đồng.

Cụ thể, trang Trung tâm An toàn tổng hợp các hình thức và kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay như lừa đảo tình cảm, đầu tư, mạo danh cơ quan nhà nước hay gửi tập tin, link có chứa mã độc để tấn công người dùng. Thông qua cách trình bày trực quan với ngôn ngữ gần gũi, trang thông tin cung cấp các gợi ý xử lý cụ thể cho từng hình thức lừa đảo. Điều này giúp người dân dễ dàng nhận diện các “bẫy” điển hình, bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Bên cạnh việc xây dựng nền tảng thông tin để người dùng nhận diện rủi ro, hợp tác chiến lược giữa Zalo và Google còn thiết lập những công cụ phòng vệ thực tiễn để bảo vệ người dùng.

Từ phía Zalo, nền tảng luôn khuyến khích người dùng sử dụng các tính năng được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng để có trải nghiệm trực tuyến an toàn và riêng tư hơn. Chỉ với vài thao tác đơn giản, thông qua tính năng Báo xấu (Report), người dùng có thể gửi phản ánh ngay khi phát hiện tài khoản hay tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, quấy rối. Hệ thống sẽ lập tức tiếp nhận, xử lý và ngăn chặn rủi ro lan rộng. Zalo cũng phát triển các tính năng như Bảo mật hai lớp hay Kiểm soát quyền riêng tư (tùy chỉnh ai được xem nhật ký, nhắn tin hoặc kết bạn) giúp giảm nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép hay bị sao chép danh tính cá nhân.

Bộ công cụ phòng vệ thực tiễn từ Zalo và Google giúp người dùng chủ động bảo vệ bản thân trong từng thao tác hàng ngày.

Trang bị cho người dùng các công cụ số hữu ích, các giải pháp bảo mật của Google tập trung vào bốn trọng tâm cốt lõi: nhận diện rủi ro tức thời bằng các tính năng phát hiện lừa đảo trên Điện thoại, Tin nhắn và nhận diện tiên tiến qua Circle to Search; tạo lá chắn nền tảng qua tính năng Duyệt web an toàn (Safe Browsing) và màng lọc Google Play Protect để ngăn chặn liên kết và mã độc; chống giả mạo và bảo vệ tài khoản thông qua Xác thực ứng dụng Chính phủ cùng hệ thống bảo vệ trên Gmail; hệ sinh thái giải pháp bảo vệ người dùng, đặc biệt là gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên toàn diện.

“An toàn trên không gian Internet cần sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh việc liên tục đầu tư vào các giải pháp bảo mật trên nền tảng, chúng tôi tin rằng việc nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ của người dùng cũng quan trọng không kém”, bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Chuyển đổi số, Zalo chia sẻ.

Hành trình nâng cao an toàn trên không gian mạng cho người dùng đang trở nên chủ động và cộng hưởng hơn. Trách nhiệm của các nền tảng và kỹ năng tự bảo vệ của người dân sẽ góp phần xây dựng một môi trường Internet an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

(Nguồn: Zalo)