Theo báo cáo từ mạng lưới bảo mật Kaspersky Security Network (KSN), trong năm 2025, hệ thống đã phát hiện và ngăn chặn thành công 109.418.783 mối đe dọa bảo mật từ thiết bị nội bộ tại Việt Nam. Dù ghi nhận mức giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2024, áp lực lên hệ thống an ninh mạng vẫn rất lớn.

Đáng chú ý, có đến 48,6% người dùng tại Việt Nam phải đối mặt với các nguy cơ này, đồng nghĩa với việc cứ 2 người dùng thì có 1 người đứng trước rủi ro bị lây nhiễm mã độc thông qua các phương thức ngoại tuyến như USB, ổ cứng rời, thẻ nhớ hoặc lây lan trong mạng nội bộ.

Số liệu của Kaspersky cho thấy Việt Nam đang là "điểm nóng" về bảo mật thiết bị nội bộ trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng toàn cầu (với tỷ lệ 48,6%), các quốc gia láng giềng có tỷ lệ thấp hơn đáng kể.

Phần lớn các tác nhân gây hại là sâu máy tính (worm) và virus lây nhiễm tệp tin. Điểm nguy hiểm của loại mã độc này là khả năng phát tán âm thầm ngay cả khi thiết bị không có kết nối Internet.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam, nhận định: “Chúng ta có xu hướng lơ là cảnh giác, tin tưởng vào các thiết bị nội bộ quen thuộc, sử dụng trong công việc hàng ngày và chỉ tập trung phòng vệ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Một thiết bị nhiễm độc có thể trở thành

nguồn lây âm thầm cho toàn hệ thống nếu năng lực giám sát và quản lý mạng lưới còn hạn chế".

Ông cũng nhấn mạnh khi Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, phạm vi tấn công sẽ càng mở rộng. Việc tăng cường khả năng chống chịu ở cả cấp độ cá nhân và doanh nghiệp là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro bền vững.

Để bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa nội bộ, chuyên gia Kaspersky khuyến nghị: sao lưu dữ liệu định kỳ, cập nhật phần mềm liên tục, sử dụng biện pháp xác thực mạnh, cảnh giác với lừa đảo và trang bị giải pháp bảo mật uy tín.