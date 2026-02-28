Tại Việt Nam, Quyết định 982-QĐ/UBTDTT năm 2007 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã quy định rõ 7 trường hợp phải nhận thẻ đỏ trong bóng đá.

Việc phạt thẻ cầu thủ trong bóng đá được thực hiện dựa trên các bộ luật chính thức tùy theo giải đấu, cụ thể là Luật 12 của FIFA/IFAB (đối với bóng đá chuyên nghiệp quốc tế) hoặc Điều 12 (Rule 12) của NCAA và NFHS (đối với bóng đá đại học và trung học tại Mỹ) về "Lỗi và hành vi sai trái" (Fouls and Misconduct).

Các lỗi cụ thể dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp

* Các lỗi vi phạm nghiêm trọng và bạo lực

- Lỗi cực kỳ nghiêm trọng (Serious foul play): Sử dụng sức mạnh quá mức hoặc vào bóng thô bạo gây nguy hiểm đến sự an toàn của đối phương (ví dụ: xoạc bóng bằng hai chân, dùng gầm giày hướng vào ống đồng).

- Hành vi bạo lực (Violent conduct): Cố ý sử dụng bạo lực đối với bất kỳ ai (đối thủ, đồng đội, trọng tài, khán giả) ngay cả khi bóng không ở trong tầm tranh chấp. Lỗi này được xem xét độc lập; cầu thủ vẫn bị thẻ đỏ ngay cả khi tình huống bóng trước đó đã bị thổi việt vị hoặc bóng không còn trong cuộc.

- Khạc nhổ hoặc cắn (Biting or spitting): Nhổ nước bọt vào bất kỳ người nào hoặc có hành vi cắn người khác.

* Ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO)

- Dùng tay chơi bóng: Ngăn cản một bàn thắng hoặc một cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương bằng cách cố tình dùng tay chơi bóng (không áp dụng cho thủ môn trong vòng cấm của mình).

- Phạm lỗi dẫn đến đá phạt: Ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt bằng một lỗi bị phạt đá phạt (ngoài vòng cấm) hoặc phạt đền (trong vòng cấm).

◦ Lưu ý: Nếu lỗi xảy ra trong vòng cấm, thẻ đỏ chỉ được rút ra nếu đó là hành vi kéo, đẩy, giữ người hoặc không có khả năng chơi bóng. Nếu cầu thủ đã nỗ lực tranh chấp bóng hợp lệ nhưng vẫn phạm lỗi dẫn đến phạt đền, trọng tài có thể chỉ phạt thẻ vàng để tránh "hình phạt gấp ba".

* Hành vi lăng mạ và vi phạm khác

- Ngôn ngữ và hành động xúc phạm: Sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ lăng mạ, sỉ nhục hoặc xúc phạm người khác. Tại các giải NCAA, điều này bao gồm cả các hành vi quấy rối liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia.

- Xâm nhập khu vực kỹ thuật đặc biệt: Theo luật IFAB, việc tự ý đi vào phòng vận hành video (VOR) cũng sẽ bị nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ngoài ra, một cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận đấu cũng sẽ bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ gián tiếp). Cầu thủ bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân ngay lập tức, không được thay thế bởi cầu thủ dự bị, khiến đội bóng phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.