Cú ăn ba (Treble) là gì? "Cú ăn ba" (treble) trong bóng đá dùng để chỉ một đội bóng giành được ba danh hiệu lớn trong cùng một mùa giải. Đây được coi là một trong những chiến tích vĩ đại nhất mà một câu lạc bộ chuyên nghiệp có thể đạt được. Các CLB từng đạt Cú ăn ba Châu Âu tính đến mùa giải 2024-2025

Có những loại cú ăn ba nào? Cú ăn ba Lục địa (Continental Treble) Đây là hình thức "cú ăn ba" danh giá nhất, đòi hỏi một đội bóng phải giành được đồng thời ba chức vô địch sau trong một mùa giải: Chức vô địch quốc gia (giải đấu cao nhất trong nước).

Cúp quốc gia chính (giải đấu cúp loại trực tiếp chính của quốc gia).

Cúp châu lục cao nhất (ví dụ: UEFA Champions League ở châu Âu, Copa Libertadores ở Nam Mỹ, CAF Champions League ở châu Phi). Việc giành cú đúp quốc nội kết hợp với một cúp châu lục hạng hai (như UEFA Europa League) đôi khi cũng được mô tả là cú ăn ba lục địa, nhưng không được chấp nhận một cách rộng rãi. Cú ăn ba Quốc nội (Domestic Treble) Thành tích này đạt được khi một câu lạc bộ giành cả ba danh hiệu lớn trong nước trong một mùa giải, bao gồm: Chức vô địch quốc gia.

Cúp quốc gia chính.

Một cúp phụ (thường là cúp liên đoàn, ví dụ như Cúp Liên đoàn Anh - EFL Cup). Cú ăn ba quốc nội chỉ có thể thực hiện được ở những quốc gia có đủ ba giải đấu này.

Các danh hiệu nào không được tính vào Cú ăn ba? Các danh hiệu được quyết định chỉ qua một hoặc hai trận đấu thường không được tính là một phần của cú ăn ba. Các giải đấu này bao gồm: Siêu cúp quốc gia (ví dụ: Siêu cúp Anh, Siêu cúp Tây Ban Nha).

Siêu cúp châu lục (ví dụ: Siêu cúp UEFA).

FIFA Club World Cup.

Cúp Liên lục địa (giải đấu cũ).

Các trường hợp đặc biệt "Cú ăn sáu" (The Sextuple) Đây là thành tích cao hơn cả cú ăn ba, khi một đội bóng giành được sáu danh hiệu trong một năm dương lịch hoặc một mùa giải kéo dài. - Barcelona (2009): Dưới thời HLV Pep Guardiola, Barcelona đã làm nên lịch sử khi giành trọn vẹn 6 danh hiệu, bao gồm La Liga, Copa del Rey, UEFA Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Thành tích này được truyền thông quốc tế tán dương là "vô tiền khoáng hậu" và khẳng định vị thế số 1 thế giới của họ. - Bayern Munich (2019-2020): Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Bayern cũng hoàn thành "cú ăn sáu" với các danh hiệu Bundesliga, DFB-Pokal, UEFA Champions League, Siêu cúp Đức, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Cú ăn ba với Cúp UEFA/Europa League Mùa giải Câu lạc bộ Quốc gia Các danh hiệu 1981–1982 IFK Göteborg Thụy Điển Fotboll Allsvenskan, Svenska Cupen, Cúp UEFA 1999–2000 Galatasaray Thổ Nhĩ Kỳ Turkcell Süper Lig, Türkiye Kupası, Cúp UEFA 2002–2003 FC Porto Bồ Đào Nha Primeira Liga, Taça de Portugal, Cúp UEFA 2004–2005 CSKA Moskva Nga Russian Premier League, Cúp bóng đá Nga, Cúp UEFA 2010–11 FC Porto Bồ Đào Nha Primeira Liga, Taça de Portugal, UEFA Europa League Trường hợp của Liverpool Câu lạc bộ Liverpool có hai mùa giải giành ba danh hiệu đáng chú ý: - Mùa 1983–84: Đội bóng này đoạt được ba danh hiệu là giải vô địch quốc gia (First Division cũ), Cúp Liên đoàn (League Cup) và European Cup (tiền thân của Champions League). - Mùa 2000–01: Liverpool giành Cúp Liên đoàn Anh, Cúp FA và Cúp UEFA. Thành tích này bị nhiều người mỉa mai, chế giễu là "cú ăn ba của Chuột Mickey".