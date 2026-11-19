Với nhiều nâng cấp về công nghệ hiển thị và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng, màn hình giải trí Samsung là gợi ý cho nhu cầu nâng cấp thiết bị cuối năm.

TV cao cấp Micro RGB và OLED

Hai dòng TV flagship của Samsung là Micro RGB và OLED là gợi ý lựa chọn cho người dùng có yêu cầu cao về âm thanh, hình ảnh cũng như các công nghệ AI hiện đại. Với Micro RGB, Samsung sử dụng công nghệ đèn nền RGB siêu nhỏ, hiệu chỉnh độc lập màu sắc và độ sáng, mang đến thế giới màu sắc sống động. Ngoài ra, bộ xử lý Micro RGB AI Engine và tần số quét lên tới 165Hz cũng giúp tối ưu hình ảnh chuyển động, mang lại trải nghiệm xem sống động và đắm chìm hơn.

Trong mùa lễ hội cuối năm, TV Micro RGB có thể mang đến những màn pháo hoa rực rỡ, khoe sắc sống động. Với bản cập nhật Bixby tiếng Việt mới nhất, người dùng có thể đặt câu hỏi, trò chuyện cùng Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt về mọi khía cạnh như giải trí (đề xuất chương trình), du lịch, ẩm thực, khám phá văn hoá đến học tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác ngay trên màn hình lớn.

TV Micro RGB sở hữu công nghệ cao cấp và Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt

TV OLED của Samsung lại được xem là thiết bị tổng hoà cho nhu cầu giải trí, chơi game đỉnh cao, đồng thời mang lại giá trị thẩm mỹ vượt trội. Thiết bị mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và sắc nét với công nghệ Motion Xcelerator165Hz, NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro. Người dùng có thể tận hưởng sắc đen sâu thẳm và màu sắc chân thực nhờ màn hình chống chói Glare Free trứ danh của Samsung.

Thiết kế FloatLayer với khung viền kim loại sang trọng và hiệu ứng nổi tinh tế trong không gian là điểm nhấn ấn tượng. Hiện TV Samsung OLED đã có thể tiếp cận thư viện nghệ thuật Art Store quy tụ hơn 5000 danh tác hội hoạ, đồng thời đã có Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt, hứa hẹn thăng hạng toàn diện cho không gian sống và trải nghiệm giải trí.

TV OLED: Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và công nghệ nghe nhìn hiện đại

TV Neo QLED, Mini LED

Các sản phẩm TV Neo QLED và Mini LED của Samsung là lựa chọn chất lượng với mức giá hấp dẫn cho số đông. Công nghệ đèn nền Quantum Mini LED trên TV Neo QLED đưa người dùng đắm chìm trong những khung hình có dải sáng rộng và độ tương phản vượt trội. Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K và tần số quét đến 144Hz đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà.

Cũng như toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV, TV Neo QLED sở hữu Chế độ Bóng đá AI giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh cho từng pha bóng, đồng thời có Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt để người dùng dễ dàng tương tác, hỏi đáp về mọi vấn đề cuộc sống.

TV Neo QLED nâng tầm trải nghiệm giải trí Tết với công nghệ Quantum Mini LED

TV Mini LED được Samsung giới thiệu với đa dạng tùy chọn kích thước màn hình, trong đó có cả các phiên bản 85”, 98”, 100”. Công nghệ Supersize Picture Enhancer giúp tối ưu hình ảnh cho màn hình siêu lớn bằng AI. Đèn nền Mini LED nâng tầm độ sáng và độ tương phản so với TV LED thông thường. Đặc biệt, TV Mini LED mang đến hình ảnh sắc nét cùng màu sắc phong phú nhờ kết hợp công nghệ Pure Color Spectrum và tần số quét đến 144Hz.

TV Mini LED sở hữu nhiều tuỳ chọn màn hình, đầy đủ công nghệ AI cao cấp với mức giá hấp dẫn

Màn hình chơi game đa phân khúc

Odyssey G8 (mã G80HS) là lựa chọn cho các game thủ yêu cầu khắt khe về chất lượng hiển thị. Đây là màn hình gaming tiên phong sở hữu độ phân giải 6K và mật độ điểm ảnh siêu cao 224 PPI tái hiện thế giới đồ hoạ sắc nét của các tựa game AAA.

Màn hình này mang đến lợi thế lớn cho người dùng trong thi đấu, nhờ tốc độ phản hồi gần như ngay lập tức 1ms (GtG) và Dual Mode (linh hoạt tuỳ chỉnh tần số quét ở mức 165Hz và 330Hz). Khả năng tương thích G-Sync đồng bộ GPU và AMD FreeSync Premium giúp giảm giật, lag, tạo nên những khung hình siêu mượt, chuyển động liền mạch.

Odyssey G8 - Màn hình gaming 6K đầu tiên của Samsung

Màn hình Odyssey OLED G7 (mã G73SH) cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Màn hình sở hữu độ phân giải 4K cùng tần số quét 165Hz, tái hiện hình ảnh chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà vượt trội. Công nghệ DisplayHDR True Black 400 chuẩn VESA giúp hiển thị màu đen chuẩn xác, không bị hở sáng, từ đó tăng cường độ tương phản và màu sắc.

Samsung G3 (mã G30H) là màn hình gaming có mức giá dễ tiếp cận cho số đông người chơi mới. Màn hình sở hữu tấm nền IPS và công nghệ HDR10, tái hiện sống động thế giới game với độ tương phản sâu cùng chi tiết sắc nét.

Với dải sản phẩm nghe nhìn đa dạng thuộc mọi phân khúc, Samsung mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn AI TV và màn hình gaming hấp dẫn trong mùa mua sắm cuối năm.

Hiện Samsung đang có chương trình ưu đãi tổng trị giá lên đến 26 triệu đồng cho dòng Samsung AI TV - bao gồm gói bảo hành 3 năm, trả góp 0%, tặng kèm loa thanh S800D và gói ứng dụng giải trí.

(Nguồn: Samsung)