Sáng 28/6, nhiều công nhân tiến hành sửa sang lại trụ sở Quận uỷ quận 1 (30 Phùng Khắc Khoan, quận 1), đây là trụ sở của phường Tân Định mới sau khi nhập toàn bộ diện tích phường Tân Định, Đa Kao. Đơn vị hành chính mới có diện tích 1,62 km2, quy mô dân số 63.348 người.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, quận trung tâm của TPHCM sẽ sắp xếp từ 10 phường thành 4 phường, gồm: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Trụ sở phường Bến Thành tại 92 Nguyễn Trãi đã được thay biển mới. Tại đây đang tiến hành dọn dẹp cơ sở vật chất sau khi hoàn tất thi công, vận chuyển tài liệu để sắp xếp trụ sở phường.

Trụ sở UBND phường Bình Thạnh trước đây là UBND quận Bình Thạnh.

Công nhân đang tiến hành hoàn thiện sơn lại trung tâm phục vụ hành chính công. Bên trong khu vực này các hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân vẫn hoạt động bình thường.

Sau sắp xếp, quận Bình Thạnh giảm từ 15 phường còn 5 phường là Bình Thạnh, Gia Định, Bình Quới, Thạnh Mỹ Tây và Bình Lợi Trung.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái trên đường Nguyễn Thị Định đã cơ bản hoàn thành sau 2 tuần thi công. Tòa nhà được cải tạo từ Trung tâm Văn văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường Cát Lái. Phường Cát Lái mới hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi, quy mô dân số 62.000 người, diện tích khoảng 19,65 km2.

Sau sắp xếp, TP Thủ Đức từ 34 phường còn 12 phường, gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Trung tâm hành chính công phường Cát Lái có diện tích hơn 600 m2, dự kiến có 15 cán bộ công chức và 1 phó giám đốc làm việc tại đây.

Hội trường của UBND phường Cát Lái cũng đang được dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế, máy móc, tài liệu.

Công nhân tất bật thi công tại UBND phường An Khánh (171/1 Lương Định Của, TP Thủ Đức). Đây cũng là trụ sở của phường An Khánh mới, sau khi sáp nhập các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú. Đơn vị hành chính mới diện tích khoảng 14,82 km2 và dân số khoảng 73.629 người.

Trung tâm được thi công hơn 2 tuần nay, từng là nơi làm việc của đoàn thể mặt trận phường An Khánh cũ. Khi đi vào hoạt động dự kiến có 18 cán bộ công tác tại trụ sở này để tiếp nhận, xử lý và trả kết qủa thủ tục hành chính cho người dân.

TPHCM mới sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7 trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM hiện hữu. Thành phố mới sẽ có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người.