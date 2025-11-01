Cơ hội nghề nghiệp trong ngành bán lẻ

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực với quy mô năm 2025 ước đạt khoảng 270-280 tỷ USD, và dự kiến gần như tăng gấp đôi vào năm 2030. Tuy nhiên, bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 12-15% tổng thị trường bán lẻ, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn, kéo theo nhu cầu nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Aeon Việt Nam thường xuyên tổ chức ngày hội tuyển dụng, thu hút hàng trăm ứng viên tham gia ứng tuyển

Nguồn nhân lực trong ngành bán lẻ cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ. Ngành bán lẻ vốn đòi hỏi cường độ làm việc cao, kỹ năng đa dạng và tinh thần phục vụ tận tâm, khiến công việc trong lĩnh vực này thường được xem là “vất vả”. Trong bối cảnh đó, Aeon Việt Nam mong muốn từng bước thay đổi nhận thức về “nghề bán lẻ” với một hành trình phát triển toàn diện, nơi mỗi nhân sự được học hỏi, rèn luyện và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chiến lược phát triển con người

Aeon xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm mang tính chiến lược bên cạnh Nhật Bản, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô gấp ba lần hiện tại. Chiến lược mở rộng này không chỉ thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, mà còn tạo ra hàng ngàn cơ hội thăng tiến cho nhân sự nội bộ và cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên bên ngoài.

Song song với việc mở rộng, Aeon Việt Nam tập trung đầu tư mạnh mẽ vào yếu tố con người, coi đây là nền tảng cốt lõi để đạt được mục tiêu kinh doanh. Dù công nghệ ngày càng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong ngành bán lẻ, yếu tố tạo nên khác biệt cho trải nghiệm khách hàng vẫn xuất phát từ thái độ tận tâm và tinh thần phục vụ chân thành của mỗi cá nhân Aeon. Đây cũng chính là nền tảng giúp Aeon duy trì vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng và trên thị trường bán lẻ suốt nhiều năm qua.

Đào tạo nhân sự - Nâng tầm nghề bán lẻ

Aeon Việt Nam luôn coi “đào tạo là phúc lợi lớn và bền vững nhất” dành cho toàn thể nhân viên, giúp nhân viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết để phát triển sự nghiệp bền vững.

Tại Aeon Việt Nam, nhân viên có thể tham gia các chương trình đào tạo mũi cho ngành bán lẻ, nổi bật như Retail Trainee hay MD Training. Công ty cũng triển khai các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý dành riêng cho từng cấp bậc, và thường xuyên tạo điều kiện để nhân viên được học hỏi và kết nối với các chuyên gia trong khu vực.

Aeon Việt Nam thường xuyên tạo điều kiện để nhân sự tham gia các khóa huấn luyện tại nước ngoài

Đặc biệt, nhằm khuyến khích tinh thần tự học và phát triển cá nhân, Aeon Việt Nam áp dụng chính sách tài trợ 50% học phí cho các khóa đào tạo bên ngoài. Cùng với đó là các chương trình Định hướng nghề nghiệp (Career Navigator/Coach) dành cho cả nhân viên nội bộ và ứng viên bên ngoài, giúp người tham gia khám phá năng lực, xu hướng nghề nghiệp và được tư vấn lựa chọn lộ trình phát triển phù hợp.

Anh Phạm Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn Aeon Bình Dương New City chia sẻ: “Năm 2021, Tùng may mắn được công ty đề cử tham gia khóa học “Coaching và Khai vấn chuyên nghiệp cho nhà lãnh đạo”. Đặc biệt, chi phí được hỗ trợ hoàn toàn theo chính sách của công ty. Khi công ty có sự đầu tư vào lộ trình phát triển của bản thân, Tùng cũng nỗ lực mỗi ngày để đáp lại sự tin tưởng đó.”

Bằng việc đầu tư lâu dài cho con người, Aeon Việt Nam không chỉ tạo ra một đội ngũ nhân sự vững vàng cho ngành bán lẻ, mà còn kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc - nơi mỗi nhân tài được “nuôi dưỡng chất riêng” và “tỏa sắc trong sự nghiệp”.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)