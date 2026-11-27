Cách bảo quản hạt dẻ tươi

Đây là trạng thái phổ biến nhất khi mua hạt dẻ. Có nhiều cách để bảo quản hạt dẻ tươi, tùy thuộc vào thời gian bạn muốn giữ chúng.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh

Hạt dẻ tươi có thể giữ được độ ngon trong ngăn mát tủ lạnh từ 10-14 ngày, nhưng nhiều người thường mắc sai lầm khi rửa hạt qua nước trước lúc cất, khiến nước ngấm vào vỏ và làm hạt nhanh thối rữa từ bên trong.

Thay vào đó, ngay khi mua về, bạn hãy đổ hạt dẻ ra rổ và hong ở nơi khô ráo, thoáng mát khoảng 1 ngày để thoát bớt hơi ẩm. Sau đó, bạn xếp hạt vào hộp nhựa đậy nắp hoặc túi zip có đục sẵn vài lỗ nhỏ nhằm tạo độ thông thoáng, tránh tình trạng hấp hơi gây úng hỏng; mức nhiệt lý tưởng của ngăn mát sẽ giúp hạt dẻ duy trì độ tươi ngon suốt khoảng 2 tuần.

Bảo quản hạt dẻ trong ngăn mát tủ lạnh có thể sử dụng trong 10-14 ngày. Ảnh: AI

Cấp đông sâu cả vỏ trong ngăn đá

Nếu muốn tích trữ hạt dẻ để dùng dần trong khoảng 1-2 tháng, cấp đông sâu là lựa chọn lý tưởng nhất nhưng đòi hỏi khâu sơ chế phải thật kỹ lưỡng.

Trước hết, bạn cần rửa sạch bụi bẩn bám trên vỏ hạt dẻ và để thật ráo nước rồi mới xếp vào hộp đậy kín nắp để cất trong ngăn đá; đến lúc dùng chỉ việc lấy ra rã đông tự nhiên và chế biến như bình thường.

Ngoài cách trữ sống, bạn cũng có thể luộc hoặc nướng sơ hạt dẻ trước khi đem cấp đông để tiết kiệm thời gian về sau. Khi muốn ăn bạn chỉ cần rã đông rồi quay nóng lại bằng lò vi sóng hoặc đảo nhanh trên chảo là thưởng thức được ngay.

Tách vỏ và hút chân không trữ đông

Tách vỏ và hút chân không được xem là giải pháp tối ưu giúp giữ trọn màu sắc tươi sáng cùng hương vị đặc trưng của hạt dẻ. Ảnh: AI

Sơ chế và tách vỏ: Hạt dẻ sau khi làm sạch thì đem luộc sơ qua nước sôi để dễ dàng bóc bỏ cả lớp vỏ cứng bên ngoài lẫn lớp vỏ lụa bám sát nhân.

Đóng gói hút chân không: Chờ phần nhân hạt nguội hẳn rồi cho vào túi chuyên dụng và tiến hành hút chân không. Việc loại bỏ không khí giúp hạn chế tối đa quá trình oxy hóa gây thâm đen, đồng thời ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập.

Trữ đông dài hạn: Các túi hạt đã hút chân không có thể lưu trữ trong ngăn đá tủ lạnh suốt vài tháng. Mỗi khi cần chế biến món ăn, bạn chỉ việc lấy ra dùng trực tiếp mà không tốn công sơ chế lại.

Phơi khô kết hợp ủ cát

Trong trường hợp mua số lượng lớn hạt dẻ tươi mà tủ lạnh không còn sức chứa, hoặc bạn muốn trữ dùng dần trong thời gian dài, phương pháp phơi khô kết hợp ủ cát là giải pháp rất hiệu quả:

Phơi nắng làm khô: Hạt dẻ mới mua về bạn đem phơi dưới nắng liên tục từ 3-4 ngày, nhớ đảo đều tay để hạt thoát ẩm đồng đều.

Để phơi khô hạt dẻ bảo quản lâu hoặc chuẩn bị chế biến, bạn có thể chọn phơi nắng hoặc phơi nơi thoáng mát để tăng độ ngọt và dễ tách. Ảnh: AI

Đóng gói và ủ cát: Khi kiểm tra thấy vỏ hạt đã khô ráo hoàn toàn, bạn trút hạt vào túi nilon và buộc thật kín miệng. Tiếp theo, chuẩn bị một thùng gỗ rỗng đã lót sẵn lớp cát mịn dày khoảng 4-6 cm dưới đáy, đặt túi hạt dẻ vào rồi phủ thêm lên trên một lớp cát ẩm có độ dày gấp đôi lượng hạt.

Lưu trữ và theo dõi: Đặt thùng gỗ ở khu vực khô ráo, thoáng mát và định kỳ kiểm tra để kịp thời loại bỏ những hạt có dấu hiệu hư hỏng.