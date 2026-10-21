Bảo quản hành khô nguyên củ ở nhiệt độ phòng Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất cho hành khô nguyên củ, chưa bóc vỏ, khi bạn muốn sử dụng trong vài tuần đến vài tháng. Để giữ hành khô nguyên vỏ tươi lâu và không bị hỏng, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau: - Chọn dụng cụ thoáng khí: Nên đựng hành trong túi lưới, túi giấy hoặc rổ, không dùng túi nhựa hay hộp kín vì khí bí làm hành dễ mốc thối. - Đặt ở nơi thích hợp: Để rổ hành ở nơi khô mát trong bếp, tránh nhiệt độ quá thấp (dưới 10°C) hoặc nơi quá nóng. - Kiểm tra thường xuyên: Bạn cần lọc bỏ ngay các củ bị mềm, thối hoặc biến màu để nấm mốc không lây sang củ khác. - Hạn chế túi nilon: Không bọc hành bằng túi nhựa để tránh làm hành bị mọc mầm. Bảo quản hành khô nguyên củ ở nhiệt độ phòng khoảng 1-2 tháng. Ảnh: AI

Bảo quản hành khô trong tủ lạnh Chỉ nên cho hành khô vào tủ lạnh khi đã qua sơ chế (bóc vỏ, thái lát, băm nhỏ hoặc phi thơm). Không nên bảo quản hành khô nguyên củ trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp và độ ẩm cao dễ làm hành mềm, mốc hoặc mọc mầm. Đối với hành khô đã lột sạch vỏ: Bạn cho toàn bộ hành củ vào hộp đậy nắp kín hoặc túi zip nhằm ngăn cản mùi lan sang những món ăn khác trong tủ lạnh. Bên cạnh đó, việc này còn giúp phòng ngừa vi khuẩn xâm nhập và giữ cho hành không bị teo khô hay nhạt vị. Đối với hành đã thái lát hoặc đập dập: Bạn cần ưu tiên đựng hành trong hộp đậy kín nắp để duy trì độ ẩm và hương vị nguyên bản. Nên sử dụng trong vòng 1 tuần nhằm ngăn chặn tình trạng hành bị nhăn héo và hao hụt chất lượng khi nấu nướng. Hành khô để trong ngăn mát nên dùng trong vòng 2-3 ngày. Ảnh: AI

Bảo quản hành khô bằng cách đông lạnh Phương pháp bảo quản hành khô trong ngăn đá tủ lạnh là lựa chọn hoàn hảo khi gia đình bạn dư thừa số lượng lớn nguyên liệu. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với hành khô đã lột vỏ hoặc sơ chế, giúp ngăn ngừa hư hỏng và duy trì độ tươi ngon cho các lần nấu nướng tiếp theo. Để bảo toàn trọn vẹn mùi thơm đặc trưng, bạn lột sạch vỏ hành, (có thể thái lát hoặc băm nhỏ tùy nhu cầu) rồi đợi hành ráo nước hoàn toàn. Sau đó, bạn chia hành thành từng phần vừa ăn vào túi zip hoặc hộp kín, miết nhẹ ép hết không khí ra ngoài rồi mới cất vào ngăn đá để chống lây mùi sang thực phẩm khác. Mẹo cấp đông này giúp kéo dài thời gian lưu trữ hành từ vài tuần đến vài tháng. Tuy nhiên, nên ưu tiên dùng hết trong khoảng 1-2 tháng đầu để thưởng thức trọn vẹn hương vị đậm đà nhất. Hành khô được bảo quản trong ngăn đá có thể giữ được từ 1 đến 3 tháng. Ảnh: AI

Bảo quản hành khô đã phi thơm Hành phi là món ăn kèm rất được ưa chuộng, nhưng nếu không bảo quản đúng cách sẽ dễ bị ỉu, mất độ giòn. Để chế biến hành phi bảo quản dùng dần, bạn nên chọn những củ hành khô tươi cỡ nhỏ, lột sạch vỏ rồi thái thành các lát mỏng hình tròn. Sau đó, bạn đem hành đi phơi từ 2 đến 3 cái nắng hoặc cho vào máy sấy khô. Khi tiến hành phi hành, bạn rót dầu ăn vào chảo sạch, đun nóng rồi thả hành vào đảo đều tay. Khi thấy lát hành vừa chuyển sang màu vàng nhẹ, bạn nhanh tay vớt hành ra rây cho ráo dầu và dùng giấy thấm khô mỡ. Cuối cùng, bạn trút hành phi vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và cất vào tủ lạnh để dùng dần. Mỗi lần sử dụng, bạn nên múc hành ra chén bằng thìa sạch và hạn chế mở nắp lọ quá lâu. Bạn hãy vặn chặt nắp ngay sau khi lấy đủ lượng dùng để hành không bị bay mất mùi thơm và tránh bị ỉu, giúp kéo dài thời hạn bảo quản hành phi tốt nhất.