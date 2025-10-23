Ngày 23/10, thông tin từ UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã có kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Trước đó, UBND phường Hà Lầm tiếp nhận đơn phản ánh liên quan đến một số vi phạm tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm từ yếu lên giỏi, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị cách chức. Ảnh: Đ.X

UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị. Trên cơ sở kết quả xác minh, phường Hà Lầm đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch.

Kết quả, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cách chức đối với bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, cảnh cáo 5 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp.

Trước đó, ngày 18/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin con của một cán bộ phường Hà Lầm được một lãnh đạo của Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) chỉnh sửa điểm từ yếu lên giỏi.

Điểm số được chỉnh sửa ở các môn như Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.