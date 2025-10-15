Trước kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội năm 2025, bà Nguyễn Thị Mai Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ đã quyết định đưa ra mức thưởng là những chuyến du lịch nước ngoài tương ứng với các mức giải: Giải Nhất - đi châu Âu; Giải Nhì - đi một trong các nước phát triển ở châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản,...); Giải Ba - đi Đài Loan.

Vị hiệu trưởng cho hay, những phần thưởng này sẽ áp dụng cho học sinh đạt Giải Nhất, Nhì, Ba ở các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên. Toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ do bà chi trả.

Bà Nguyễn Thị Mai Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ quyết định bỏ tiền túi "treo thưởng" những chuyến du lịch nước ngoài cho học sinh giỏi đạt giải cao. Ảnh: NVCC

Có lẽ “liều doping” này đã tiếp thêm tinh thần và ý chí cho các học trò. Ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội năm học 2025-2026, em Cung Văn Nam Khánh (học sinh lớp 12A13) của Trường THPT Nguyễn Huệ đã xuất sắc đạt giải Nhì môn Tiếng Anh.

“Nói được làm được”, bà Huệ cho biết sẽ giữ đúng lời hứa, thưởng Nam Khánh chuyến đi châu Á trong vòng 1 tuần như món quà chúc mừng kết quả em đạt được.

“Phần thưởng thể hiện sự trân trọng, tình cảm của tôi dành cho những nỗ lực của học sinh. Năm nay, Nam Khánh đang học lớp 12 nên có thể có nhiều kế hoạch. Tôi đang vận động và chờ gia đình em cân nhắc xem thời gian nào phù hợp và để em chọn đất nước muốn đến trải nghiệm”, bà Huệ nói.

Vị hiệu trưởng hy vọng trong chuyến đi tới đây, ngoài việc tham quan, khám phá, trải nghiệm điểm đến nổi tiếng, học trò cũng sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa ở nước bạn và tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế.

Bà Huệ tặng quà động viên các học sinh giỏi.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Huệ cho biết, ý tưởng của những phần thưởng này nhằm động viên, khuyến khích tinh thần học tập của học sinh.

“Tình yêu với các học trò có lẽ là thứ tình cảm cần bắt nguồn từ con tim chứ không thể từ bất cứ thứ tính toán nào. Tôi yêu các học trò như con của mình. Đây là việc tôi thấy muốn làm để động viên các em”, bà Huệ nói.

Bà Huệ cho hay, những năm qua, bà cũng như nhà trường đều có những phần thưởng để động viên học trò. Tuy nhiên, phần thưởng “chi mạnh tay” như năm nay là lần đầu tiên. Vị hiệu trưởng hy vọng những năm tới sẽ có điều kiện để tặng thưởng nhiều học sinh hơn.