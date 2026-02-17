Sử dụng quy tắc một phần ba

Ứng dụng Camera của iPhone từ lâu đã cung cấp các cài đặt tùy chọn hỗ trợ căn chỉnh ảnh. Một trong những tính năng nổi bật là Lưới (Grid), rất hữu ích khi áp dụng quy tắc một phần ba.

Quy tắc này chia khung hình ảnh thành 9 phần bằng nhau với hai đường ngang và hai đường dọc, giúp dẫn dắt ánh nhìn đến những phần quan trọng nhất trong ảnh và tạo ra bố cục hài hòa hơn.

Để bật Grid, mở Cài đặt (Settings) > Camera. Tại đây, trong phần Bố cục (Composition), bật công tắc bên cạnh Lưới (Grid).

Mẹo sử dụng Lưới (Grid) hiệu quả:

Xác định các yếu tố chính: Xác định chủ thể chính trong cảnh muốn chụp, như một người, tòa nhà, hoặc cái cây.

Định vị chủ thể: Đặt các yếu tố chính dọc theo các đường lưới hoặc tại các điểm giao nhau. Ví dụ, nếu đang chụp ảnh một người, có thể đặt chủ thể dọc theo một trong các đường thẳng đứng, thay vì ở giữa khung hình.

Căn chỉnh các yếu tố ngang: Căn đường chân trời với một trong hai đường ngang. Để có bầu trời ấn tượng hơn, hãy đặt đường chân trời ở đường dưới cùng. Để nhấn mạnh hơn vào đất liền hoặc biển, hãy đặt nó ở đường trên cùng.

Cân bằng hình ảnh: Nếu chủ thể ở bên trái, hãy cân nhắc đặt thứ gì đó ít quan trọng hơn ở bên phải để tạo cảm giác cân bằng.

Thử nghiệm: Mặc dù quy tắc một phần ba là hướng dẫn, nhưng nó không phải là quy tắc nghiêm ngặt. Người dùng có thể tự do sáng tạo để tìm ra bố cục phù hợp nhất.

Chỉnh thẳng góc chụp từ trên xuống

Khi chụp ảnh từ trên cao, như chụp đồ ăn hoặc vật dụng trên mặt đất, bạn nên sử dụng công cụ Cấp độ (Level) để đảm bảo góc chụp thẳng mà không cần chân máy.

Chế độ này cũng hữu ích khi chụp ảnh thứ gì đó ngay phía trên bạn, như vật thể trên trần nhà hoặc trên bầu trời.

Để bật công cụ này, vào Cài đặt (Settings) > Camera > Bật Cấp độ (Level) và giờ có thể sử dụng. Mở ứng dụng Camera và chọn chế độ chụp (Photo, Portrait, Square hoặc Time Lapse), sau đó, đưa camera thẳng góc xuống (hoặc lên trên).

Căn chỉnh đường ngắm nổi với đường ngắm cố định ở giữa màn hình bằng cách điều chỉnh góc của camera trên điện thoại. Cả hai đường ngắm sẽ sáng màu vàng khi căn chỉnh hoàn hảo. Lúc này, nhấn nút chụp để lưu ảnh.

Đường ngắm đã căn chỉnh chuyển sang màu vàng (bên phải), cho biết ống kính song song với mặt đất.

Chụp hình thẳng theo hướng chụp ngang

Tính năng Cấp độ (Level) trên iOS 17 trở đi cũng hỗ trợ căn chỉnh các bức ảnh ngang truyền thống. Khi iPhone phát hiện bạn chụp ảnh ngang nhưng chưa thẳng góc, một đường kẻ ngang bị đứt đoạn sẽ xuất hiện.

Để sử dụng, bật tính năng Cấp độ (Level) như trên. Mở ứng dụng Camera và chọn chế độ chụp ngang. Lúc này, điều chỉnh góc chụp sao cho đường kẻ đứt đoạn trở thành một đường thẳng màu vàng.

Chụp liên tục

Chế độ Chụp liên tục (Burst Mode) cho phép iPhone chụp hàng loạt ảnh liên tiếp với tốc độ 10 khung hình/giây, rất hữu ích khi chụp các cảnh chuyển động nhanh.

Cách kích hoạt và sử dụng Burst Mode: Vào Cài đặt (Settings) > Camera, bật Dùng phím Tăng âm lượng để chụp liên tục (Use Volume Up for Burst).

Nhấn và giữ phím tăng âm lượng trong ứng dụng Camera để chụp liên tục.

Ảnh chụp liên tục sẽ xuất hiện trong thư mục Bursts trong ứng dụng Ảnh. Tại đây, người dùng có thể chọn những bức ảnh muốn giữ lại hoặc xoá.

Phản chiếu ảnh Selfie

Khi chụp ảnh selfie, iPhone tự động lật ảnh theo hướng ngược lại, khiến ảnh nhìn khác so với khung hình xem trước.

Cách bật chế độ ảnh selfie phản chiếu: Vào Cài đặt (Settings) > Camera, bật công tắc bên cạnh Phản chiếu Camera trước (Mirror Front Camera).

Từ bây giờ, ảnh selfie sẽ giữ nguyên như trong khung hình xem trước.

Xem ngoài khung hình

Với iPhone 11 và các mẫu mới hơn, tính năng này cho phép người dùng nhìn thấy những gì nằm ngoài khung hình chụp, giúp căn chỉnh ảnh mà không cần cắt xén sau khi chụp.

Để bật tính năng này, vào Cài đặt (Settings) > Camera. Trong mục Bố cục (Composition), bật công tắc bên cạnh Xem ngoài khung hình (View Outside the Frame).

Khi sử dụng, giao diện camera sẽ trở nên mờ một phần để hiển thị vùng ngoài khung hình, giúp bạn điều chỉnh bố cục dễ dàng hơn.

Với các mẹo trên đây, người dùng sẽ khai thác tối đa khả năng chụp ảnh của iPhone, từ bố cục hài hòa đến góc chụp chính xác hơn, ngay cả với những người sử dụng iPhone lần đầu.

(tổng hợp)