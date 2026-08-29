Chuẩn bị gì trước khi chuyển tiền tại ATM?
Thẻ ATM (thẻ ghi nợ) còn hiệu lực, chưa hết hạn.
Mã PIN của thẻ.
Thông tin chính xác của người nhận: số tài khoản hoặc số thẻ, tên ngân hàng thụ hưởng.
Số dư khả dụng trong tài khoản đủ để thực hiện giao dịch, kèm phí chuyển khoản (nếu có).
Các bước chuyển tiền cùng ngân hàng qua ATM
- Tìm cây ATM cùng hệ thống với ngân hàng phát hành thẻ để hạn chế phí giao dịch.
- Đưa thẻ vào khe đọc thẻ theo đúng chiều mũi tên hướng dẫn trên máy.
- Chọn ngôn ngữ (Tiếng Việt/Tiếng Anh) và nhập mã PIN để đăng nhập.
- Chọn chức năng "Chuyển khoản" trên màn hình, sau đó chọn tiếp mục "Chuyển khoản cùng ngân hàng".
- Nhập số tài khoản người nhận. Màn hình sẽ hiển thị tên chủ tài khoản để đối chiếu, giúp phát hiện ngay nếu gõ sai số tài khoản.
- Nhập số tiền cần chuyển, kiểm tra lại toàn bộ thông tin gồm người nhận, số tài khoản, số tiền hiển thị trên màn hình.
- Xác nhận giao dịch bằng cách bấm "Đồng ý" hoặc nhập lại mã PIN. Hệ thống sẽ xử lý và thông báo kết quả chuyển khoản thành công ngay trên màn hình, đồng thời có thể in biên lai nếu cần.
Các bước chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM
Quy trình chuyển khoản liên ngân hàng tại ATM tương tự chuyển cùng hệ thống, chỉ khác ở bước chọn ngân hàng thụ hưởng:
- Đến cây ATM có liên kết với ngân hàng phát hành thẻ (hầu hết ATM hiện nay đều hỗ trợ liên ngân hàng qua hệ thống Napas).
- Đưa thẻ vào máy, nhập mã PIN để đăng nhập.
- Chọn "Chuyển khoản liên ngân hàng" hoặc "Chuyển khoản ngân hàng khác".
- Chọn ngân hàng thụ hưởng trong danh sách hiển thị trên màn hình.
- Nhập số tài khoản hoặc số thẻ của người nhận, kiểm tra tên hiển thị để chắc chắn không gõ nhầm.
- Nhập số tiền cần chuyển, xác nhận lại toàn bộ thông tin giao dịch.
- Nhập mã PIN lần cuối để hoàn tất, nhận thông báo giao dịch thành công.
Với chuyển khoản liên ngân hàng thông thường, tiền thường về tài khoản người nhận trong ngày nếu giao dịch trước 16h, còn sau giờ này có thể sang ngày làm việc kế tiếp mới nhận được.
Lưu ý an toàn khi chuyển tiền tại cây ATM
Che tay khi nhập mã PIN để tránh bị lộ mật khẩu do camera giấu kín hoặc người xung quanh nhìn trộm.
Kiểm tra kỹ khe đọc thẻ trước khi giao dịch, tránh các thiết bị skimming (đánh cắp dữ liệu thẻ) gắn lén vào máy ATM.
Đối chiếu tên người nhận hiển thị trên màn hình trước khi xác nhận, vì đây là cách duy nhất để phát hiện gõ nhầm số tài khoản trước khi tiền bị chuyển đi.
Giữ lại biên lai giao dịch sau khi chuyển tiền thành công để làm căn cứ đối chiếu nếu có sai sót.
Ưu tiên ATM đặt tại khu vực có camera an ninh, trong nhà hoặc gần chi nhánh ngân hàng để hạn chế rủi ro về an toàn cá nhân, đặc biệt khi giao dịch số tiền lớn.
Không nhờ người lạ hỗ trợ thao tác dù gặp khó khăn khi sử dụng máy, nên gọi tổng đài ngân hàng hoặc liên hệ nhân viên bảo vệ tại điểm giao dịch.