Số dư khả dụng trong tài khoản đủ để thực hiện giao dịch, kèm phí chuyển khoản (nếu có).

Thông tin chính xác của người nhận: số tài khoản hoặc số thẻ, tên ngân hàng thụ hưởng.

Chuẩn bị gì trước khi chuyển tiền tại ATM?

Các bước chuyển tiền cùng ngân hàng qua ATM

Với chuyển khoản liên ngân hàng thông thường, tiền thường về tài khoản người nhận trong ngày nếu giao dịch trước 16h, còn sau giờ này có thể sang ngày làm việc kế tiếp mới nhận được.

Quy trình chuyển khoản liên ngân hàng tại ATM tương tự chuyển cùng hệ thống, chỉ khác ở bước chọn ngân hàng thụ hưởng:

Lưu ý an toàn khi chuyển tiền tại cây ATM

Che tay khi nhập mã PIN để tránh bị lộ mật khẩu do camera giấu kín hoặc người xung quanh nhìn trộm.

Kiểm tra kỹ khe đọc thẻ trước khi giao dịch, tránh các thiết bị skimming (đánh cắp dữ liệu thẻ) gắn lén vào máy ATM.

Đối chiếu tên người nhận hiển thị trên màn hình trước khi xác nhận, vì đây là cách duy nhất để phát hiện gõ nhầm số tài khoản trước khi tiền bị chuyển đi.

Giữ lại biên lai giao dịch sau khi chuyển tiền thành công để làm căn cứ đối chiếu nếu có sai sót.

Ưu tiên ATM đặt tại khu vực có camera an ninh, trong nhà hoặc gần chi nhánh ngân hàng để hạn chế rủi ro về an toàn cá nhân, đặc biệt khi giao dịch số tiền lớn.

Không nhờ người lạ hỗ trợ thao tác dù gặp khó khăn khi sử dụng máy, nên gọi tổng đài ngân hàng hoặc liên hệ nhân viên bảo vệ tại điểm giao dịch.