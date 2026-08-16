Sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking/Mobile Banking)

Đây là phương pháp hiệu quả và phổ biến nhất để kiểm tra số dư tài khoản thẻ ATM nội địa khi bạn đang ở nước ngoài. Hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đều cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) qua trình duyệt web và ứng dụng ngân hàng di động (Mobile Banking) trên điện thoại thông minh.

Để sử dụng phương pháp này, bạn cần đảm bảo:

- Đã đăng ký và kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử trước khi rời Việt Nam. Nếu chưa, bạn sẽ cần liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ.

- Có kết nối internet ổn định (Wi-Fi hoặc 3G/4G quốc tế) tại nơi bạn đến.

- Nhớ thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu) và các phương thức xác thực (mã OTP qua SMS hoặc Smart OTP).

Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng hoặc website của ngân hàng, bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư tài khoản, xem lịch sử giao dịch, thậm chí thực hiện chuyển khoản (nếu cần) như khi bạn đang ở Việt Nam.