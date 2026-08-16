Sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking/Mobile Banking)
Đây là phương pháp hiệu quả và phổ biến nhất để kiểm tra số dư tài khoản thẻ ATM nội địa khi bạn đang ở nước ngoài. Hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đều cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) qua trình duyệt web và ứng dụng ngân hàng di động (Mobile Banking) trên điện thoại thông minh.
Để sử dụng phương pháp này, bạn cần đảm bảo:
- Đã đăng ký và kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử trước khi rời Việt Nam. Nếu chưa, bạn sẽ cần liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ.
- Có kết nối internet ổn định (Wi-Fi hoặc 3G/4G quốc tế) tại nơi bạn đến.
- Nhớ thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu) và các phương thức xác thực (mã OTP qua SMS hoặc Smart OTP).
Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng hoặc website của ngân hàng, bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư tài khoản, xem lịch sử giao dịch, thậm chí thực hiện chuyển khoản (nếu cần) như khi bạn đang ở Việt Nam.
Liên hệ tổng đài hỗ trợ của ngân hàng
Trong trường hợp bạn không thể truy cập Internet Banking/Mobile Banking hoặc gặp sự cố, việc liên hệ trực tiếp với tổng đài hỗ trợ khách hàng của ngân hàng là một lựa chọn. Hầu hết các ngân hàng đều có đường dây nóng hỗ trợ 24/7.
Khi gọi từ nước ngoài, bạn cần lưu ý:
- Sử dụng số điện thoại quốc tế của tổng đài (thường bắt đầu bằng +84). Số này thường được in trên mặt sau thẻ ATM hoặc trên website của ngân hàng.
- Chuẩn bị thông tin cá nhân để xác minh danh tính (số CCCD, ngày sinh, số thẻ, v.v.).
Nhờ người thân tại Việt Nam kiểm tra
Nếu bạn có người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy ở Việt Nam, bạn có thể nhờ họ kiểm tra số dư giúp. Họ có thể thực hiện việc này bằng cách:
- Kiểm tra qua Internet Banking/Mobile Banking nếu họ có quyền truy cập hoặc bạn cung cấp thông tin đăng nhập (chỉ nên làm với người cực kỳ tin cậy).
* Liên hệ tổng đài ngân hàng và cung cấp thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn (nếu ngân hàng cho phép bên thứ ba kiểm tra hộ sau khi xác minh).
Phương pháp này đòi hỏi sự tin tưởng cao và nên được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt bảo mật thông tin tài chính cá nhân.