Giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 năm 2026

Cúng Rằm tháng 8 vào ngày nào đẹp nhất?

Theo phong tục truyền thống, ngày đẹp nhất để cúng chính là ngày 15/8 âm lịch, đúng ngày Rằm tháng 8. Đây là thời điểm trăng sáng, tròn đầy nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, gia chủ có thể cúng sớm hơn sao cho phù hợp với điều kiện, khả năng của gia đình. Việc cúng sớm vẫn được coi là phù hợp, miễn sao thể hiện lòng thành. Nhưng không nên cúng muộn sau ngày 15/8 âm lịch.

Năm nay, Rằm tháng 8 rơi vào thứ Sáu, ngày 25/9 dương lịch. Vì vậy, các gia đình có thể chọn cúng vào ngày này để các thành viên thuận tiện sum họp, cùng nhau phá cỗ, ngắm trăng.

Cúng Rằm tháng 8 vào giờ nào đẹp nhất?

Ngoài việc chọn ngày, khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 cũng được nhiều gia đình quan tâm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày 14/8 âm lịch là ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu: Kỵ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và những người mang thiên can Ất (1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005); hợp những người tuổi Dần, Thân, Ngọ, Tỵ (trừ Ất Tỵ 1965), Hợi (trừ Ất Hợi 1995), Mão (trừ Ất Mão 1975), Dậu (trừ Ất Dậu 1945 và 2005).

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5 – 7h); giờ Tỵ (9 – 11h); giờ Thân (15 – 17h).

Ngày 15/8 âm lịch là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu: Kỵ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Bính (1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006); hợp những người tuổi Sửu, Mão, Mùi, Thìn (trừ Bính Thìn 1976), Tý (trừ Bính Tý 1996), Ngọ (trừ Bính Ngọ 1966).

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Thìn (7 – 9h); giờ Tỵ (9 – 11h); giờ Mùi (13 – 15h).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng lưu ý rằng, khi chọn ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 âm lịch, gia chủ nên ưu tiên tránh thiên can trước, tính hợp của địa chi sau. Bởi, thiên can tương tác mạnh gấp 3 lần địa chi.

Vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch, nhiều gia đình Việt chuẩn bị lễ vật dâng lên ban thờ tổ tiên, cầu may mắn, bình an. Ảnh: Thu Huong Vu

Mâm lễ cúng Rằm tháng 8

Rằm tháng 8 là một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt.

Vào ngày này, các gia đình thường cúng trời, cúng đất cầu xin một năm mùa màng bội thu, thuận buồm xuôi gió.

Thông thường, mâm cỗ cúng tết Trung thu không cần quá cầu kỳ như mâm cúng Rằm tháng 7 hay Rằm tháng Giêng, nhưng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, tươm tất thể hiện lòng thành kính dâng lên tổ tiên.

Tùy theo nhu cầu, mỗi nhà có thể chọn cúng chay hoặc mặn.

Đối với mâm cúng mặn, gia đình có thể chuẩn bị như sau: gà, xôi, các món ăn truyền thống hoặc theo khẩu vị gia đình…

Ngoài ra, mâm cúng cũng cần có những loại trái cây mang ý nghĩa tượng trưng như: Nải chuối chín, quả bưởi (mang ý nghĩa cầu mong những điềm lành), quả hồng (mang ý nghĩa của sự no đủ), quả na (mang ý nghĩa sinh sôi), quả lựu (tượng trưng cho sự may mắn).

Mâm cỗ cúng gia tiên Rằm tháng 8 năm 2026

Theo truyền thống, vào Rằm tháng 8, người Việt thường làm cỗ cúng gia tiên vào ban ngày, còn tối đến bày cỗ thưởng nguyệt (cỗ trông trăng).

Trong đó, mâm cúng thường có bánh mặt trăng và dùng nhiều thứ bánh trái, hoa quả khác, nhuộm các màu sắc sặc sỡ xanh, đỏ, vàng trắng.

Ngày nay, tùy theo phong tục của từng địa phương hoặc lối sống, điều kiện của từng gia đình mà mâm cúng Rằm tháng 8 được thay đổi sao cho phù hợp.

Tuy nhiên nhìn chung, mâm cỗ cúng dịp này thường không thể thiếu các lễ vật như: Bánh nướng, bánh dẻo, các loại hoa quả, hương hoa và đèn nến...

Bánh nướng và bánh dẻo với hình vuông - tròn, tượng trưng cho trời đất là 2 món quan trọng nhất trong mâm cỗ.

Trước đây, 2 loại bánh này chỉ có nhân thập cẩm truyền thống, hình vuông to, hoa văn họa tiết đơn giản. Nhưng ngày nay, bánh nướng, bánh dẻo được biến tấu sáng tạo hơn với nhiều hình thù và hương vị độc đáo.

Nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm trà sen, trà hoa nhài và trà mạn để cúng cùng bánh, kết hợp trang trí thêm bình hoa tươi và các loại đèn Trung thu đặc trưng.

Tùy văn hóa từng vùng và điều kiện từng nhà mà gia chủ có thể chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 8 khác nhau. Ảnh: Thu Huong Vu

Mâm cỗ trông trăng Rằm tháng 8 năm 2026

Ngoài mâm cỗ cúng dâng lên tổ tiên, vào Rằm tháng 8, nhiều gia đình Việt còn làm cả mâm cỗ trông trăng, sau đó cùng con cháu trong nhà quây quần phá cỗ.

Thông thường, mâm cỗ trông trăng không cần bày lên bàn thờ mà chỉ cần đặt lên một chiếc bàn rộng, có thể để trong nhà hoặc ngoài sân.

Tùy văn hóa từng vùng miền và sở thích từng nhà mà mâm cỗ cũng được bày biện với nhiều loại hoa quả, bánh trái khác nhau. Tuy nhiên, không thể thiếu các loại đèn đặc trưng, trang trí bắt mắt như đèn ông sao, đèn cù, đèn con thỏ.

Trong mỗi chiếc đèn thường được gắn nến để thắp sáng, tạo ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, góp phần làm không khí tết Trung thu thêm rực rỡ, huyên náo.

Mâm cỗ trông trăng Rằm tháng 8 (hay mâm cỗ tết Trung thu) thường có bánh nướng, bánh dẻo và các loại trái cây theo mùa... Ảnh: Hà Liberty

Ở miền Bắc, ngoài các món truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo, mâm cỗ tết Trung thu còn có các thức quà của mùa thu Bắc Bộ như: các món ăn từ cốm (xôi cốm, cốm dẻo, bánh cốm), quả hồng, quả na…

Ở miền Trung, mâm cỗ được trang trí đơn giản hơn nhưng không kém phần tinh tế với những món ăn độc đáo như bánh in, bánh đậu xanh. Mâm ngũ quả tết Trung thu ở đây thường xuất hiện những loại trái cây đặc trưng của vùng như thanh long, mãng cầu, bưởi Phúc Trạch…

Còn người dân miền Nam thường hay có câu "cầu sung vừa đủ sài" với 5 loại trên mâm ngũ quả như mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Đặc biệt, mâm ngũ quả có thể bài trí 3 trái dứa hoặc 3 trái dừa làm chân đế, tượng trưng cho sự vững vàng và mong muốn gia đình đông vui, con cháu đề huề.

Văn khấn cúng Rằm tháng 8 năm 2026

Dưới đây là bài văn khấn Rằm tháng 8 theo truyền thống, được nhiều gia đình Việt tin dùng:

Văn khấn gia tiên Rằm tháng 8

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8, gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn Thổ công, thần linh Rằm tháng 8

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương

Con kính lạy ngài Đông thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ Tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này

Tín chủ (chúng) con là: ...

Ngụ tại: ....

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8 năm Bính Ngọ 2026, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm