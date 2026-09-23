Những ngày gần đây, hình ảnh về chương trình tặng quà Trung thu của một doanh nghiệp sản xuất xe ba bánh điện tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong khuôn viên công ty, trước mặt mỗi nhân viên là một phần quà gồm nhiều loại thực phẩm và nhu yếu phẩm, tổng cộng có tới 26 loại.

Hình ảnh các nhân viên lần lượt xếp quà lên những chiếc xe ba bánh để mang về nhà khiến nhiều người bất ngờ.

Theo ông Chu, Chủ tịch doanh nghiệp, công ty hiện có gần 200 nhân viên. Điều đáng chú ý là toàn bộ người lao động đều được hưởng mức phúc lợi Trung thu như nhau, không phân biệt vị trí hay cấp bậc, theo Jimu News.

“Về cơ bản, năm nào chúng tôi cũng làm như vậy. Năm nay là năm 2026 nên công ty chuẩn bị 26 loại quà, vừa đủ 26 món để lấy may”, ông Chu chia sẻ.

Không chỉ đa dạng về chủng loại, một số món còn được công ty chuẩn bị với số lượng nhiều hơn. Mỗi nhân viên được nhận 6 hộp bánh Trung thu, 2 con gà và 2 con cá, bên cạnh nhiều loại thực phẩm, nhu yếu phẩm khác.

Lý giải việc dành nhiều phúc lợi cho người lao động, ông Chu cho biết bản thân ông xuất thân từ hoàn cảnh bình thường và hiểu rằng sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời những đóng góp của nhân viên.

“Công ty phát triển đến hôm nay phải dựa vào sự vất vả, cống hiến của người lao động. Tặng quà vào dịp lễ là tấm lòng của doanh nghiệp, đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với nhân viên”, ông Chu nói.

Theo vị chủ tịch, công ty cũng tính đến việc nhân viên có thể mang một phần quà về biếu cha mẹ. Vì vậy, những món quà được lựa chọn không chỉ phục vụ nhu cầu của bản thân người lao động mà còn phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Một nhân viên tên Trịnh cho biết số quà mà công ty trao tặng trong các dịp lễ thậm chí có thời điểm lên tới hơn 30 món. Chiếc xe ba bánh của anh sau khi xếp quà gần như kín chỗ.

“Trung thu và tết Nguyên đán hằng năm đều như vậy”, anh Trịnh nói.

Nhân viên chất quà Trung thu lên xe ba bánh thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ

Theo nam nhân viên, danh sách quà được công ty chuẩn bị khá đa dạng, từ những món người trẻ yêu thích đến các thực phẩm phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

“Những thứ gia đình có thể dùng đến thì về cơ bản đều được công ty nghĩ tới”, anh Trịnh chia sẻ.

Hình ảnh những chiếc xe ba bánh chở đầy quà Trung thu sau đó nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách doanh nghiệp chăm lo phúc lợi cho người lao động, đặc biệt khi tất cả nhân viên đều được nhận phần quà có giá trị và số lượng tương đương nhau.