Tiềm năng bứt phá từ làn sóng MICE hiện đại

MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và khen thưởng) từ lâu đã được xem là một trong những phân khúc mang lại giá trị cao nhất cho ngành du lịch. Theo báo cáo từ Allied Market Research, thị trường MICE toàn cầu dự kiến sẽ bứt phá mạnh mẽ để đạt quy mô 2.309,4 tỷ USD vào năm 2032 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 11.6%.

Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm MICE hàng đầu khu vực. Ảnh: Fairmont Hà Nội

Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển lớn về mặt tư duy tổ chức. Báo cáo 2026 Global Meetings & Events Forecast của American Express chỉ ra rằng, ưu tiên hàng đầu của các chuyên gia ngành sự kiện hiện nay là "Nâng cao trải nghiệm của người tham dự bằng những sự kiện đáng nhớ hơn".

Sự thay đổi này định hình lại thước đo thành công của một sự kiện, dịch chuyển từ ROI truyền thống sang ROE (Return on Experience - Lợi nhuận từ Trải nghiệm). Ông Julien Houdebine (Giám đốc Doanh thu toàn cầu của Accor) nhận định: "ROE là thước đo định tính để trả lời câu hỏi - liệu sự kiện đó đã đáp ứng được nhu cầu cảm xúc của người tham dự hay chưa?".

Tiếp nối di sản của thương hiệu

Trên thế giới, các khách sạn Fairmont từng là nơi diễn ra những sự kiện mang tính lịch sử: Fairmont San Francisco - nơi Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký kết vào năm 1945, hay tại Fairmont Le Château Frontenac (Canada), cuộc gặp mật giữa Winston Churchill và Franklin D. Roosevelt năm 1943 đã định hình chiến lược cho trận đổ bộ Normandy lịch sử.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội, chia sẻ: "Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Fairmont đã trở thành chứng nhân cho những sự kiện quan trọng. Tại Hà Nội, chúng tôi nhìn thấy cơ hội để tiếp nối di sản ấy không chỉ bằng không gian sự kiện đẳng cấp, mà còn bằng khả năng kết nối khách hàng với chiều sâu văn hóa và tinh thần của thành phố. Đó là điều khiến mỗi cuộc gặp gỡ tại khách sạn trở nên ý nghĩa và đặc biệt."

Điểm hẹn cho trải nghiệm MICE cao cấp

Sở hữu diện tích hơn 1.100 m² không cột lớn bậc nhất khu vực Hoàn Kiếm, Grand Ballroom đáp ứng hoàn hảo các hội nghị quốc tế thượng đỉnh. Ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen Việt Nam, kết hợp hệ thống chiếu sáng thông minh cho phép cá nhân hóa tối đa không gian. Nhờ đó, Grand Ballroom có thể phục vụ linh hoạt đa loại hình sự kiện, từ các diễn đàn kinh tế, lễ ra mắt sản phẩm cho đến các dạ tiệc thời trang.

Grand Ballroom - phòng đại tiệc lớn bậc nhất khu vực Hoàn Kiếm

Hoàn thiện cho chiều sâu văn hóa trong thiết kế của Grand Ballroom là 2 khu vực tiền sảnh với bức tường nghệ thuật được tạo nên từ những ngư cụ truyền thống hay những chi tiết gợi câu chuyện “Con Rồng cháu Tiên”, qua đó gợi mở nhiều cách diễn giải về “sự kết nối”. Ở đó, Fairmont Hà Nội trở thành chất xúc tác cho sự gắn kết của các cá nhân với bản sắc riêng, cùng hội tụ tại Thủ đô để tạo nên những sự kiện và khoảnh khắc đáng nhớ.

Mỗi chi tiết trong khu vực tiền sảnh Grand Ballroom đều được thiết kế để kể một câu chuyện, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ kiến trúc và nghệ thuật.

Trong khi đó, Junior Ballroom ghi dấu ấn với nguồn ánh sáng tự nhiên cùng khoảnh sân ngoài trời, mang đến không gian thoáng mở, lý tưởng cho các buổi hội thảo chuyên đề và những phiên thảo luận có tính tương tác cao. Signature Ballroom mang đến trải nghiệm khác biệt với hệ thống công nghệ 3D mapping hiện đại, cùng khu bếp mở được thiết kế lý tưởng cho các sự kiện mang tính tương tác. Không gian cho phép các đầu bếp trực tiếp trình diễn nghệ thuật ẩm thực, tạo điểm nhấn ấn tượng cho những buổi tiệc chiêu đãi, sự kiện kết hợp ẩm thực hay các buổi networking riêng tư.

Đặc biệt, hệ thống 6 phòng Boardroom của khách sạn khơi mở đối thoại bằng sự hiện diện tinh tế của nghệ thuật Việt Nam. Nằm cùng tầng với Junior Ballroom, hệ thống Boardroom thuận tiện cho những cuộc họp hay buổi gặp gỡ nhỏ hoặc trở thành không gian nghỉ ngơi giữa các sự kiện.

Ông Franck Jerome Martin - COO Opal Việt Nam, công ty đứng sau nhiều sự kiện của ngành xa xỉ, nhận định: "Đối với khách hàng MICE, một không gian đẳng cấp không chỉ cần quy mô mà phải có chiều sâu văn hóa và sự linh hoạt. Khi tham dự Lễ khai trương của Fairmont Hà Nội, tôi ấn tượng với cách khách sạn lồng ghép chất liệu di sản Việt chỉn chu và tinh tế, song hành cùng không gian sự kiện linh hoạt tùy biến theo tính chất sự kiện. Tôi tin rằng Fairmont Hà Nội có thể đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường MICE toàn cầu."

Phòng Boardroom tại Fairmont Hà Nội

Trong bối cảnh du lịch MICE đang hướng tới những trải nghiệm mang tính cảm xúc, Fairmont Hà Nội mang đến giải pháp toàn diện để xây dựng kết nối chân thành, khai phá ý tưởng và gợi mở những cuộc gặp gỡ ý nghĩa cho du khách. Sự xuất hiện của những không gian đẳng cấp này sẽ góp phần chắp bút cho chương tiếp theo trên hành trình đưa Hà Nội trở thành điểm đến MICE hàng đầu châu Á.

Bích Đào