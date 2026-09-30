Phần lớn các tiệm ảnh thẻ truyền thống xem công việc của mình là tạo ra một tấm ảnh đúng kích thước, đúng quy định, quy trình càng nhanh càng tốt. Nhưng có một thương hiệu nhận ra điều khiến khách hàng có thể chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ này, đó là cảm nghiệm cảm xúc. Chính nhận thức tưởng như đơn giản đó đã giúp Công ty Cổ phần Gạo Nâu Production House biến chụp ảnh thẻ từ một dịch vụ khô khan thành một trải nghiệm được khách chủ động chia sẻ.

Điều khách hàng thật sự sợ khi đi chụp ảnh thẻ

Ảnh thẻ lâu nay bị xem là hàng hóa phổ thông đúng nghĩa: rẻ, nhanh, thuần chức năng, không khác biệt. Nhìn từ góc đó, dường như chẳng còn gì để khai thác ngoài giá và tốc độ. Nhưng nếu nhìn sâu vào hành vi khách hàng, câu chuyện đã thay đổi.

Tấm ảnh thẻ sẽ đi theo một người rất lâu: ảnh thẻ sinh viên dùng suốt bốn đến năm năm, ảnh CV (hồ sơ xin việc) xuất hiện trên mọi hồ sơ gửi đi. Vì thế, nỗi sợ bị chụp xấu lớn hơn nhiều so với nỗi lo kỹ thuật. Đây là điểm mà nhiều tiệm ảnh thẻ truyền thống bỏ qua: việc của một chỗ chụp ảnh thẻ không dừng ở "chụp cho xong", mà là giúp khách tự tin rằng mình sẽ có một tấm ảnh vừa đẹp vừa đúng chuẩn.

Biến một buổi chụp ảnh thành một trải nghiệm

Từ cách nhìn đó, Gạo Nâu Chụp Ảnh Thẻ, một thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Gạo Nâu Production House, bắt đầu thiết kế lại toàn bộ buổi chụp ảnh thẻ.

Không gian studio được làm riêng tư và tiện nghi. Trước khi chụp, khách được đắp mặt, thư giãn, trang điểm và tư vấn trang phục. Trong lúc chụp, khách được hướng dẫn tạo dáng. Ảnh được hậu kỳ theo hướng tự nhiên, giữ nguyên đường nét nhưng là một phiên bản đẹp hơn. Dịch vụ chia gói theo mục đích: ảnh thẻ cho thủ tục hành chính như hộ chiếu, visa; ảnh CV cơ bản cho người đi xin việc; ảnh CV chuyên nghiệp cho các nhóm ngành đặc thù như bác sĩ, tiếp viên hàng không. Gói đầy đủ có mức giá từ khoảng 550.000 đồng, gồm chụp, chỉnh sửa và in ảnh kèm file số, khép kín trong khoảng 60 phút.

Nhu cầu chụp ảnh thẻ lặp lại và thương hiệu chọn đồng hành với khách hàng

Nhu cầu ảnh giấy tờ có một đặc điểm ít ai để ý: nó lặp lại theo cả vòng đời một con người. Một người cần ảnh cho hồ sơ thi đại học, rồi ảnh nhập học, rồi ảnh CV xin việc, rồi ảnh hộ chiếu và visa, rồi ảnh cho các loại giấy tờ hành chính về sau.

Vì nhu cầu bám theo mùa và theo cột mốc, các gói chụp ảnh thẻ cũng được thiết kế gắn với từng thời điểm trong năm, như mùa nhập học của tân sinh viên, mùa tốt nghiệp hay mùa tuyển dụng. Cách tiếp cận này cho thấy chụp ảnh thẻ không phải một giao dịch một lần rồi thôi, mà là một nhu cầu đi cùng người dùng qua nhiều năm.

Ảnh thẻ đẹp nhưng không quên giá trị thực tế

Cần sòng phẳng một điểm: một trải nghiệm chụp ảnh thẻ chỉ trọn vẹn khi tấm ảnh cuối cùng dùng được. Với ảnh thẻ, phần giá trị này còn khắt khe hơn nhiều ngành khác, bởi một tấm ảnh thẻ sai kích thước hay sai quy định có thể khiến cả bộ hồ sơ bị trả lại. Không một trải nghiệm dễ chịu nào cứu nổi một tấm ảnh không dùng được.

Vì vậy, giá trị thật của một dịch vụ chụp ảnh thẻ nằm ở chỗ làm được cả hai cùng lúc: một tấm ảnh thẻ vừa đẹp, khiến khách tự tin, vừa đúng chuẩn về kích thước, bố cục, phông nền và ánh sáng theo yêu cầu của từng loại giấy tờ. Đây là điều mà khách làm hồ sơ du học, visa đặc biệt quan tâm, bởi chỉ một tấm ảnh sai chuẩn cũng đủ làm trễ cả bộ hồ sơ.

Đại diện Gạo Nâu nhấn mạnh, trong một thị trường mà tấm ảnh thẻ đang dần tách khỏi vai trò giấy tờ đơn thuần, khác biệt giữa một chỗ chụp bị quên ngay sau khi khách rời đi và một nơi được khách chủ động nhắc tên nằm ở chỗ có chụp được một tấm ảnh thẻ đẹp mà vẫn đúng chuẩn hay không.

Phương Dung