Tờ Mainichi ngày 8/9 đưa tin, người dân ở vùng Tohoku ở Đông Bắc Nhật Bản và một số địa phương khác hiện có thể tham gia trò chơi mang tên PicTree bằng ứng dụng điện thoại để đổi lấy phần thưởng.

"Người tham gia PicTree sẽ dùng điện thoại để chụp ảnh các cột điện trong khu vực. Những hình ảnh này sau đó được gửi tới một công ty thuộc Tập đoàn viễn thông NTT East và được sử dụng để phát hiện sớm các cột điện xuống cấp, cũng như phục vụ công tác kiểm tra và sửa chữa. Đây là một hệ thống cho phép mọi người đóng góp cho xã hội dưới hình thức một trò chơi", Mainichi mô tả.

Để tham gia, người dùng cần tải ứng dụng PicTree, chọn một trong ba đội để tham gia và chụp ảnh những cột điện được chỉ định trên bản đồ. Sau khi chụp và gửi các bức ảnh theo yêu cầu, bao gồm ảnh toàn cảnh cột điện và số hiệu của cột, người tham gia có thể nhận phần thưởng trị giá 15 Yen (khoảng 2.500 VND) cho mỗi cột điện. Nếu không thích tiền, người chơi có thể chọn phần thưởng là thẻ quà tặng Amazon hoặc một số mặt hàng khác.

Trò chơi yêu cầu người dân Nhật Bản chụp ảnh cột điện để đổi phần thưởng. Ảnh: Mainichi

Theo tập đoàn NTT, có khoảng 5,65 triệu cột điện ở miền đông Nhật Bản và việc kiểm tra định kỳ các cột điện này là một thách thức lớn về mặt nhân lực. Vì lẽ đó, tập đoàn này kỳ vọng việc huy động người dân thông qua PicTree sẽ giúp phát hiện sớm các cột điện xuống cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra và sửa chữa.

Kể từ khi được ra mắt vào ngày 6/6, đã có khoảng 470.000 trong tổng số 810.000 cột điện ở miền đông Nhật Bản được chụp ảnh. Tuy vậy, hình ảnh tại các khu vực miền núi và ven biển vẫn tương đối ít so với các khu vực thành thị. Để khuyến khích người chơi thu thập thêm ảnh tại những khu vực này, ban tổ chức đã tăng phần thưởng tại 8 tỉnh Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi, Yamagata, Nagano và Niigata lên tối đa 300 Yen (khoảng 50.000 VND) cho mỗi cột điện.

"Ngoài việc kiểm tra hạ tầng điện, chúng tôi hy vọng trò chơi sẽ góp phần quảng bá du lịch và hồi sinh các cộng đồng địa phương", đội ngũ phát triển PicTree cho biết.