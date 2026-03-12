Sau khi nhận phòng khách sạn, du khách nên có thói quen dành vài phút quan sát không gian xung quanh. Thoạt nhìn, căn phòng có vẻ hoàn toàn bình thường: giường đã được dọn gọn, hệ thống đèn hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi chú ý kỹ hơn, một số chi tiết nhỏ có thể xuất hiện như vết sứt trên bàn, vết trầy trên tường hoặc tủ lạnh để hở.

Không ít người sẽ chọn cách chụp lại căn phòng ngay khi vừa bước vào. Những bức ảnh này giúp lưu lại tình trạng thực tế của phòng, theo Indiatimes.

Theo các chuyên gia du lịch, việc này có thể hữu ích nếu sau đó phát sinh tranh chấp, chẳng hạn bị tính phí hư hỏng, báo thiếu đồ hoặc tranh cãi về việc sử dụng tủ lạnh.

Không cần tranh cãi hay suy đoán, những bức ảnh đơn giản đã có thể trở thành bằng chứng bảo vệ quyền lợi du khách. Theo các chuyên gia, những bức ảnh này không cần đẹp hay đầu tư, điều quan trọng là phải được chụp sớm, ngay khi vào phòng.

Ảnh được chụp ngay khi nhận phòng thường có giá trị hơn ảnh chụp sau đó, bởi điện thoại sẽ tự động lưu thời gian trong máy. Dấu thời gian này có thể giúp xác định tình trạng căn phòng trước khi khách bắt đầu lưu trú.

Ngoài giường và phòng tắm, du khách nên chú ý chụp thêm trần nhà, đầu báo khói, hệ thống phun nước, tủ quần áo, các ngăn kéo và két sắt. Khăn tắm và áo choàng tắm cũng nên được chụp lại để xác định số lượng ban đầu.

Du khách nên chụp ảnh khi vừa nhận phòng khách sạn. Ảnh minh họa: Freepik

Ngoài việc chụp tổng thể căn phòng, du khách cũng nên kiểm tra cửa sổ và khóa cửa. Nếu phát hiện điểm lỏng lẻo hoặc hư hỏng, có thể quay lại một đoạn video. Theo các chuyên gia, nhiều tranh chấp với khách sạn thường xuất phát từ những chi tiết nhỏ như vậy.

Việc khách chụp ảnh tình trạng phòng không cần thông báo trước với khách sạn. Nếu phát hiện vấn đề, nên báo sớm cho lễ tân và cho biết đã chụp lại hình ảnh để tránh hiểu lầm.

Theo các chuyên gia, trước khi rời khách sạn, du khách cũng có thể chụp thêm vài bức ảnh về tình trạng căn phòng. Những hình ảnh này chỉ cần lưu trong một thời gian ngắn và có thể xóa nếu không phát sinh vấn đề.