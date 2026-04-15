Vị thế của liên minh này càng được củng cố hơn khi Tasco Auto vừa ký biên bản ghi nhớ thiết lập đối tác chiến lược với Ford về việc chia sẻ hạ tầng sạc tại Việt Nam. Bước đi này giúp khách hàng tận dụng mạng lưới trạm sạc rộng khắp, phá vỡ rào cản của những "ốc đảo" sạc riêng biệt và tối ưu hóa chi phí vận hành cho người dùng xe điện.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của người dùng xe điện là phải dành thời gian để "đi tìm" và "chờ đợi" tại trạm sạc. Thấu hiểu bài toán này, Geely đã hóa giải bằng triết lý sạc xe trở thành một phần tự nhiên của sinh hoạt hàng ngày, đơn giản, linh hoạt và chủ động. Để làm được điều đó, thay vì biến sạc xe thành một công việc cần phải lên kế hoạch, Geely “tích hợp” nó vào các hoạt động hàng ngày của chủ xe một cách tối ưu nhất.

Khi ở nhà hay văn phòng người dùng có thể tối ưu thời gian bằng tận dụng thời gian ngủ hoặc làm việc. Với hộp sạc treo tường 7.4kW - 11kW, với chiếc Geely EX2 dùng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 39,4 kW hoàn toàn có thể tự sạc đầy sau một đêm bằng điện dân dụng thông thường, mất khoảng 5 giờ đồng hồ mà không cần lắp đặt phức tạp. Thậm chí, việc sạc xe chỉ diễn ra khoảng một lần mỗi tuần, tiện lợi hơn cả sạc điện thoại thông minh phải sạc hàng ngày.

Tại các điểm đến như các điểm bán hàng, dịch vụ của Tasco - Tasco Mall, người dùng có thể tận dụng thời gian mua sắm, giải trí hoặc bảo dưỡng định kỳ để sạc cho chiếc xe của mình. Rất đơn giản, người dùng xe điện của Geely như EX2 vẫn có thể vừa chơi, vừa sạc xe, xe đầy pin sau khi xong việc. Tại các điểm đến này thời gian luôn được tối ưu hoá chỉ hơn 20 phút sạc đầy pin với các trụ sạc nhanh DC có công suất sạc lên đến 120kW.

Từ nỗi lo của khách hàng, mục tiêu của Geely rất rõ ràng đó là đưa khách hàng mua sự an tâm để tận hưởng cuộc sống, không phải mua thêm một nỗi lo.

Tính đến hết quý I/2026, Tasco Auto hiện đã vận hành 39 điểm sạc và dự kiến hoàn thành 55 trạm sạc do đơn vị này hợp tác phát triển cùng ESKY trong quý II/2026. Đây là lợi thế độc quyền mà các hãng xe ngoại khác khó lòng có được khi tiến vào lãnh thổ Việt Nam.

So với các đối thủ, Geely chọn hướng đi "tích hợp sâu", tối ưu hóa vị trí đặt trạm tại những nơi khách hàng thường xuyên lui tới như Tasco Mall hay trung tâm bảo dưỡng Carpla Service và thực tế hơn đó là tận dụng mạng lưới hạ tầng khổng lồ có sẵn của đối tác chiến lược.

Không chỉ thế, để xóa bỏ "nỗi lo phạm vi" của người dùng, Geely cung cấp bản đồ trạm sạc thông minh qua mã QR. Hệ thống này sẽ hiển thị tất cả các điểm sạc gần vị trí hiện tại theo thời gian thực, giúp người dùng biết trước điểm sạc trên mọi hành trình và chủ động lên kế hoạch di chuyển xuyên Việt một cách tự tin nhất.

Điều mà Geely mang đến không chỉ là một phương tiện xanh, mà còn là "cảm giác yên tâm". Thông qua bản đồ trạm sạc thời gian thực tích hợp mã QR, người dùng luôn chủ động biết rõ mình sẽ sạc ở đâu và khi nào.

Hiện tại, thông qua các đối tác hạ tầng, hướng tới mang lại cho người dùng một hành trình an tâm với giải pháp toàn diện, khách hàng của Geely còn có thể tiếp cận mạng lưới lên tới 800 trạm sạc, gần 1.400 trụ sạc với hơn 1.500 cổng sạc trong đó có tới gần 900 trụ sạc nhanh DC.

Đặc biệt, sau khi Tasco Auto bắt tay với Ford, khách hàng mua các loại xe năng lượng mới của Geely còn có thể sử dụng chung trạm sạc và hệ sinh thái của cả 2 thương hiệu. Trong đó, ứng dụng VETC sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm định vị trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ, súng sạc và cập nhật chỗ trống. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thanh toán chi phí sạc điện tự động rất dễ dàng thông qua ứng dụng VETC.

Với người dùng trụ sạc của ESKY - đối tác của Tasco Auto hiện đang được áp dụng mức giá sạc tiêu chuẩn 6.000 VNĐ/kWh. Tuy nhiên, điểm "hủy diệt" nằm ở đặc quyền dành riêng cho chủ xe Geely khi còn được chiết khấu ưu đãi tới 35%, như vậy giá sạc chỉ còn 3.900 VNĐ/kWh. Như vậy, chỉ với khoảng 120.000 VNĐ (tuỳ mức sạc pin) người dùng những mẫu xe như Geely EX2 đã có thể vi vu cả tuần trong phố mà không cần lo nghĩ về tiền nhiên liệu.

Với người dùng mua mẫu Geely EX2 mới được ra mắt của Geely, sẽ được tận hưởng nhiều lợi ích về hạ tầng trạm sạc. Vượt ra khỏi giới hạn của những mẫu xe đô thị thông thường, Geely EX2 được tiếp cận mạng lưới hạ tầng hàng trăm trạm sạc trải rộng khắp toàn quốc.

Đặc biệt, khách hàng sử dụng xe thương hiệu Geely sẽ được ưu đãi giảm 35% nên với bộ pin LFP có dung lượng 39,4kWh, người dùng có thể hoạt động lên tới 395km sau mỗi lần sạc đầy với mức chi phí chỉ tương đương việc vận hành một chiếc xe máy tay ga.

Dù là sạc qua đêm tại nhà, nạp năng lượng nhanh trong 20 phút mua sắm tại Tasco Mall, hay thực hiện những chuyến hành trình liên tỉnh, người dùng Geely EX2 không phải lo lắng bất kì điều gì.

Nếu đặt lên bàn cân, chi phí năng lượng hàng tháng cho một chiếc Geely EX2 rõ ràng chỉ tương đương 4 lần đổ xăng của xe truyền thống cùng phân khúc. Với việc tiết kiệm từ 60 - 70% chi phí vận hành, càng đi nhiều, chủ xe Geely lại càng "lời".

Thị trường xe điện Việt Nam năm 2026 hiện không còn là sân chơi của riêng những thông số mã lực hay mô-men xoắn. Đó là cuộc chiến của sự tiện lợi và tối ưu chi phí. Geely/Tasco đang xây dựng sự an tâm. Bằng cách kết hợp giữa mạng lưới showroom rộng khắp của Tasco Auto, chính sách giá sạc "siêu hấp dẫn" và triết lý sạc tích hợp vào đời sống, Geely đã biến xe điện từ một món đồ công nghệ xa xỉ thành một phương tiện tối ưu dành cho gia đình, kinh tế và bền vững cho người Việt.