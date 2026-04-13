Theo trang Carscoops, thị trường ô tô tại Mỹ đang chứng kiến một mặt bằng giá mới với sự thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa xe điện và xe động cơ đốt trong. Dữ liệu mới từ Kelley Blue Book thuộc Cox Automotive được chia sẻ cho thấy, giá xe điện mới tháng 3/2026 đã giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức trung bình 54.508 USD/xe, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Cadillac Lyriq là mẫu SUV điện hạng sang tại Mỹ với giá khởi điểm từ 58.000 USD. Ảnh: Carscoops

Xu hướng này không diễn ra một cách ngẫu nhiên, khi các hãng xe đang tung ra nhiều chương trình ưu đãi mạnh tay để kích cầu. Mức giảm trung bình cho mỗi giao dịch trên thị trường xe còn sâu hơn, lên tới 14,6%. Với chính sách này, ước tính các hãng xe tại Mỹ phải chấp nhận “hy sinh” khoảng 8.000 USD lợi nhuận trên mỗi xe.

Trong khi đó, giá giao dịch trung bình xe mới tất cả các loại trên toàn thị trường đạt 49.275 USD/xe trong tháng 3, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, gần như không thay đổi so với tháng 2. Điều này cho thấy, dù giá xe điện đang giảm, các mẫu xe động cơ đốt trong không có xu hướng giảm tương ứng. Xe xăng và xe hybrid nhìn chung giữ giá ổn định.

Như vậy, khoảng cách giá bán giữa xe điện và xe xăng hiện đã thu hẹp xuống mức thấp nhất từ trước đến nay với mức chênh lệch khoảng 5.800 USD/xe.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy xu hướng tăng giá trên thị trường ô tô tại Mỹ đã kéo dài sang tháng thứ tư liên tiếp. Giá bán lẻ đề xuất của các hãng đối với xe mới trung bình đạt 51.456 USD, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp vượt ngưỡng 50.000 USD.

Dù vậy, xu hướng tiêu dùng của người Mỹ vẫn là ưu tiên các dòng xe cỡ lớn và phần lớn không phải xe điện. Giá bán của các mẫu bán tải full-size hiện dao động quanh mức 66.000 USD, trong khi SUV full-size tiến gần mốc 80.000 USD.

Ở chiều ngược lại, phân khúc xe cỡ nhỏ gần như không tăng trưởng, chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ và vẫn dưới ngưỡng 28.000 USD. Dù giá tăng, nhóm xe này đang dần mất đi sức hút khi người tiêu dùng chuyển sang các mẫu xe có không gian rộng rãi và động cơ mạnh hơn.

Dữ liệu theo thương hiệu cho thấy thêm nhiều biến động đáng chú ý.

Giá xe trung bình của Porsche tăng 12,4% so với cùng kỳ, lên 128.447 USD. Cadillac cũng ghi nhận mức tăng 11,6%, đạt 84.139 USD.

Ngược lại, một số thương hiệu lại giảm giá để duy trì sức cạnh tranh. Giá trung bình của Mercedes-Benz giảm 3,4% xuống còn 75.886 USD, trong khi Tesla giảm 2,6% xuống 53.142 USD, tiếp tục chiến lược điều chỉnh giá nhằm giữ thị phần.

Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi trên toàn thị trường ô tô cũng gia tăng. Mức hỗ trợ trung bình đạt 7,2% giá giao dịch, tăng từ 6,9% của tháng trước. Điều này cho thấy dù giá bán vẫn ở mức cao, các hãng xe đang phải nỗ lực nhiều hơn để kích cầu tiêu dùng.

Theo Carscoops

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!