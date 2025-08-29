Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan. CQĐT đề nghị truy tố loạt cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và những người liên quan.

Theo kết luận điều tra, năm 2015, trên cương vị là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vì muốn đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ông Nguyễn Chiến Thắng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang mà không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Đất đai năm 2013.

Sau đó ông Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng tạm bàn giao trước 18,8 ha đất cho tỉnh Khánh Hòa khi cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

CQĐT cho rằng việc này đã vi phạm Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại một phiên tòa.

Theo CQĐT, từ tháng 11/2015 - 2017, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh cũng đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao và tiếp nhận 62,89 ha đất tại sân bay Nha Trang, sau đó bàn giao cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Thời điểm năm 2016, trên cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã ký các quyết định thu hồi 63,37 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang để giao cho Công ty Phúc Sơn và Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa khi cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Bên cạnh đó, việc thu hồi đã vượt quá diện tích đất mà Bộ Quốc phòng bàn giao; Thu hồi đất và giao ngay lại cho Công ty Phúc Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Hành vi của các ông Thắng, Vinh và Thiên đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong vụ án này, CQĐT xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ năm 2015 - 2024, Công ty Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa giao làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang. Công ty Phúc Sơn được giao là nhà đầu tư 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, được thanh toán bằng quỹ đất tại sân bay Nha Trang.

Để có nguồn lực triển khai hạ tầng của dự án, đảm bảo đúng tiến độ và cam kết với tỉnh Khánh Hòa là tiết kiệm 5% giá trị các dự án BT, cũng như triển khai các dự án khác của Công ty Phúc Sơn và mục đích cá nhân nên dù dự án có vi phạm về thủ tục pháp lý, Công ty Phúc Sơn chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhưng ông Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng rằng dự án đã đủ thủ tục pháp lý rồi triển khai hoạt động phân phối bán hàng.

Đến thời điểm hành vi phạm tội của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, thông qua pháp nhân là Công ty Phúc Sơn, ông Hậu đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.032 tỷ đồng.