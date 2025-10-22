Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng ngày càng phức tạp với nhiều hình thức tinh vi. Các ngân hàng lập tức đưa ra khuyến cáo đối với chủ thẻ cảnh giác với các tình huống lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng.

4 tình huống lừa đảo phổ biến liên quan thẻ tín dụng

Theo đó, có 4 tình huống phổ biến gồm: Mạo danh ngân hàng để lấy thông tin thẻ; Lừa đảo mời rút tiền từ thẻ tín dụng; Lừa đảo hỗ trợ đóng phí bảo hiểm thẻ tín dụng hoặc hoàn phí tham gia bảo hiểm.

Đáng chú ý, kẻ gian còn tỏ ra manh động khi thực hiện đánh cắp thông tin và đánh tráo chip trên thẻ tín dụng.

Đối với tình huống mạo danh ngân hàng để lấy thông tin thẻ, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số thẻ, ngày hết hạn, mã OTP… với các lý do như nâng hạng thẻ, nâng hạn mức thẻ, miễn phí thường niên thẻ, xác minh tài khoản, nhận quà tặng hoặc ưu đãi.

Sau khi có được các thông tin này, các đối tượng tiến hành chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Tình huống lừa đảo mời rút tiền từ thẻ tín dụng, đối tượng gọi điện chào mời sử dụng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh 2 mặt thẻ hoặc số thẻ, OTP và số tiền cần rút.

Kẻ gian hứa hẹn sẽ chuyển khoản lại tiền nhưng thực tế khách hàng không nhận được hoặc nhận được số tiền ít hơn nhiều so với số tiền đã bị trừ trên thẻ trước đó.

Cần đặc biệt lưu ý bảo mật thẻ tín dụng.

Đối với tình huống lừa đảo hỗ trợ đóng phí bảo hiểm thẻ tín dụng hoặc hoàn phí tham gia bảo hiểm, đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn thẻ, mã OTP,…) để được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm thẻ (khoảng 2 – 3 triệu đồng); hoặc được hưởng ưu đãi hoàn phí bảo hiểm liên kết thẻ tín dụng mà Khách hàng đang tham gia. Nếu cả tin, cung cấp các thông tin trên cho đối tượng thì hậu quả là bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng.

Trường hợp đánh cắp thông tin và tráo chip thẻ, kẻ gian lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán tại điểm giao dịch để tráo chip thật của thẻ bằng chip giả. Sau đó, đối tượng sử dụng chip bị đánh cắp để thực hiện các giao dịch gian lận. Cách thức này thường diễn ra rất nhanh và tinh vi, khiến khách hàng khó phát hiện nếu không để ý kỹ trong quá trình thanh toán.

3 Không và 4 Nên

Để bảo vệ tài sản của mình, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng thực hiện 3 Không và 4 Nên:

Không cung cấp mã OTP, số thẻ, ngày hết hạn thẻ… cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng.

Không giao thẻ cho người khác giữ hoặc rời mắt khỏi thẻ trong lúc đang giao dịch.

Không nhấp vào đường link lạ, đặc biệt từ tin nhắn, email hoặc cuộc gọi không xác minh được nguồn gốc.

Nên kiểm tra kỹ thẻ sau mỗi giao dịch để phát hiện kịp thời dấu hiệu bị tráo chip.

Nên chủ động liên hệ các kênh chính thức của ngân hàng ngay lập tức nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo.

Nên giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán tại cửa hàng, quán ăn, siêu thị…

Nên mở chức năng thanh toán thẻ trực tiếp/trực tuyến thẻ khi có nhu cầu sử dụng và tắt ngay sau khi hoàn tất giao dịch.