Tôi xin nêu vài ý kiến hay nói đúng hơn là những tâm tư, chia sẻ kinh nghiệm về sự việc một nữ MC đang được dư luận cũng như giới giải trí quan tâm. Có thể xác nhận là sự việc này cũng thường xảy ra đối với nhiều nghệ sĩ khác nhưng vì lý do nào đó mà nhân vật không tỏ thái độ.

Theo tôi trong trường hợp này, cả hai bên nghệ sĩ và đại diện truyền thông, đơn vị tổ chức mời đều có phần sai sót và chưa chuyên nghiệp trong việc xác nhận danh tính và chức danh nghệ sĩ một cách tinh tế mà nghệ sĩ vốn đã có lòng tự ái, tổn thương nhiều hơn.

Nổi tiếng không có nghĩa là ai cũng phải biết. Không nổi tiếng lại càng ít người biết. Do đó, đừng bắt hay nghĩ là người ta sẽ biết mặt, nhớ tên mình. Làng giải trí không chỉ có ca nhạc mà còn có cải lương, phim ảnh, kịch nói, thời trang, xiếc, ảo thuật, múa hay người dẫn chương trình. Ngay cả khi nghệ sĩ nổi tiếng ở những lĩnh vực trên nhưng lại không nằm trong sự quan tâm của một bộ phận khán giả nào đó, nhất là với các bạn trẻ hiện nay họ không biết mình là ai cũng là điều bình thường.

Tôi, ca sĩ Đoan Trường cũng đã từng nổi tiếng ở thập niên 1990. Bây giờ nhận lời mời đi sự kiện tôi cũng đắn đo và lo lắng khi biết các bạn trẻ sẽ không biết tên mình chứ đừng nói là biết mặt mình. Cuộc đời này vốn dĩ không có gì là quá quan trọng, quá phức tạp nên đừng tự làm khổ bản thân mình. Nếu đã nhận lời tham gia vì lòng hiếu khách cũng như sự yêu mến của chủ tiệc tôi xin chia sẻ vài “bí kíp” như sau vừa khéo léo, hài hước, hài lòng và vui vẻ cả đôi bên.

1. Khi đến cổng sảnh tiệc, tôi gọi điện ngay cho người đại diện sự kiện hay chủ tiệc đã mời mình để ra đón nếu có thể.

2. Chủ động đến bàn tiếp tân bằng cách đưa thiệp mời trong điện thoại hay thiệp mời giấy và đề nghị được nêu đúng nghệ danh và chức danh. Nếu ngại, hãy nhờ trợ lý đăng ký báo giùm.

3. Trước khi đi thảm đỏ và chụp ảnh, tôi tìm ngay MC để báo nghệ danh và chức danh cho đúng vì MC không thể nào nhớ mặt cả ngàn nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các MC mới vào nghề cho dù có đeo tai nghe được BTC nhắc tên trước.

4. Trước khi tiệc khai mạc, tôi cũng không ngần ngại hay phiền lòng khi tìm gặp MC chính để thông báo mình đã có mặt và sẵn sàng đứng lên chào khi MC giới thiệu.

5. Khi được hỏi bất ngờ “Anh là ai?” tôi luôn sử dụng những vật dụng có ghi tên mình như bảng tên sau lưng ghế, bảng tên trên bàn, áp phích, băng rôn vừa tạo tình huống hài hước, buồn cười nhưng có hiệu quả tức thời: “Anh đây nè!”.

6. Cầm trên tay lẵng hoa tặng chủ tiệc có ghi tên mình rõ ràng và đặt nhẹ lên bàn đăng ký thì tự động người đại diện ban tổ chức sẽ mỉm cười chào đó bạn".

