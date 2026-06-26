Sáng kiến truyền cảm hứng phát triển tay nghề

Trong nhiều năm qua, Lotte Mart Việt Nam liên tục đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua nhiều sáng kiến được triển khai hiệu quả trên toàn hệ thống. Nổi bật trong số đó là Cuộc thi Đánh giá tay nghề (Professional Skill Assessment), được Lotte Mart tổ chức thường niên từ năm 2024 nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ và tương tác với khách hàng.

Cuộc thi Đánh giá tay nghề là chương trình nội bộ được Lotte Mart tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của đội ngũ nhân viên

Năm 2026, chương trình tiếp tục trở lại với chủ đề “Bậc thầy của sự Tươi ngon và Hương vị - Master of Fresh & Taste”. Cuộc thi quy tụ gần 550 nhân viên thuộc các ngành hàng thịt, cá, rau củ quả, thức ăn nóng, bánh mì, pizza kiểu Hàn và sushi trên toàn hệ thống siêu thị. Các thí sinh trải qua những phần thi thực hành sát với công việc hằng ngày từ cắt gọt, cân và trưng bày sản phẩm đối với ngành hàng tươi sống, đến chế biến, trình bày món ăn đối với các quầy thực phẩm chế biến sẵn.

Các thí sinh trải qua vòng thi Lý thuyết chuyên môn, Kỹ năng nghề và Hoạt náo bán hàng, thể hiện kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành vững vàng cùng tinh thần phục vụ chuyên nghiệp

Đại diện Lotte Mart Việt Nam cho biết: “Ngoài tìm kiếm và tôn vinh những nhân viên xuất sắc trong từng ngành hàng, cuộc thi còn là nơi các kỹ năng được kiểm chứng và chuẩn hóa, nhằm đảm bảo chất lượng được duy trì nhất quán trên toàn hệ thống. Chúng tôi hướng tới đưa cuộc thi trở thành một biểu tượng văn hóa - nơi tinh thần đoàn kết được củng cố, tinh thần học hỏi được khuyến khích và niềm tự hào nghề nghiệp được khơi dậy trong mỗi nhân viên”.

Nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ thu ngân

Lotte Mart Việt Nam còn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tại quầy thanh toán với chương trình “Thi đua đánh giá thu ngân - Evaluation & Reward Program for Cashier” được triển khai từ năm 2024.

“Thu ngân là đội ngũ giao tiếp và phục vụ khách hàng tại một trong những điểm chạm quan trọng nhất của hành trình mua sắm. Vì vậy, chương trình được triển khai nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên, chuẩn hóa kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả vận hành tại quầy thanh toán, qua đó góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên toàn hệ thống”, đại diện Lotte Mart cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình, Lotte Mart triển khai các hoạt động đánh giá hiệu suất, thi đua khen thưởng và cuộc thi tốc độ thu ngân với nhiều tiêu chí cụ thể như năng suất xử lý giao dịch, mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT), kỹ năng thao tác và xử lý tình huống tại quầy, tốc độ xử lý hàng hóa cũng như số lượng phản hồi tích cực từ khách hàng.

Là nhóm nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đội ngũ thu ngân thường được đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ

Bên cạnh cơ chế khen thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc, chương trình tiếp tục được nâng cấp với nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực cho nhân viên. Cách tiếp cận này không chỉ giúp nhân viên nâng cao kỹ năng chuyên môn một cách liên tục mà còn góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại siêu thị. Kết quả ghi nhận cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng tại quầy thanh toán luôn duy trì ở mức cao, với khoảng 99% phản hồi tích cực thông qua hệ thống đánh giá CSAT.

Nối dài các sáng kiến phát triển con người

Là nhà bán lẻ hiện đại tiên phong mang đến các trải nghiệm và giá trị mới cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, Lotte Mart cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, nhân viên trong thời gian tới. Đáng chú ý là chương trình “Lãnh đạo tiềm năng”, hướng đến đào tạo và phát triển những nhân sự có năng lực, tố chất quản lý để bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo trong tương lai; Chương trình “Nâng cao chất lượng dịch vụ” nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm, hướng tới mục tiêu vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

Tại lễ khai mạc Cuộc thi Đánh giá tay nghề, ông Shin JuBack, Tổng Giám đốc Lotte Mart Việt Nam kì vọng mỗi cuộc thi không chỉ là cơ hội để đội ngũ nhân viên trưởng thành hơn, mà còn góp phần to lớn cho sự phát triển và thành công của Lotte Mart trong thời gian tới

Trong bối cảnh bán lẻ ngày càng cạnh tranh, trải nghiệm khách hàng trở thành yếu tố quan trọng tạo nên sự gắn bó với thương hiệu. Tại Lotte Mart Việt Nam, đầu tư cho trải nghiệm nhân viên được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên vòng tròn tích cực giữa nhân viên hạnh phúc, khách hàng hài lòng và thương hiệu phát triển bền vững.

Bích Đào