Nút giao Vành đai 3 tới Cổ Nhuế phấn đấu giải tỏa xong mặt bằng trong năm 2025. Trục Tây Thăng Long dự kiến hoàn thiện và thông xe vào quý 2/2026, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Hạ tầng - “Vị vua” quyết định giá BĐS

Không phải ngẫu nhiên mà hạ tầng được ví như “vị vua” định đoạt giá trị BĐS. Thực tế chứng minh, mỗi khi đầu tư công được đẩy mạnh thì không chỉ diện mạo đô thị đổi thay mà giá trị BĐS tại khu vực xung quanh cũng lập tức bật tăng.

Đơn cử như tại Hà Nội, khi Vành đai 3 hoàn thành, giá đất tại quận Cầu Giấy và Thanh Xuân đã tăng từ 10 triệu/m2 lên 100 triệu/m2 chỉ trong 5 năm. Tương tự, tại TP.HCM, tuyến Metro số 1 đã đẩy giá đất Quận 2 (cũ) từ 30-50 triệu/m2 lên 80-120 triệu/m2. Đúc rút từ lịch sử tăng giá BĐS, công thức đơn giản nhưng bất biến là: Có hạ tầng - Giá đất tăng - Nhà đầu tư hưởng lợi.

Theo các nhà đầu tư lão luyện, chờ đường mở rồi mới đầu tư là sai lầm kinh điển. Thời điểm vàng luôn là khi hạ tầng bắt đầu được triển khai - lúc thị trường chưa “nóng sốt”, giá trị còn đang ở ngưỡng hợp lý, nhưng dư địa tăng trưởng đã rõ rệt.

Tuy vậy, theo ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, những thông tin về quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông, nếu không được phân tích thấu đáo, có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.

“Với nhà đầu tư cá nhân, không phải cứ mua nhà gần đường là có lời. Phải hình thành khu đô thị, khu dân cư thì giá trị BĐS mới tăng bền vững. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh chạy theo tâm lý bầy đàn để đảm bảo hiệu quả dài hạn”, ông Sử Ngọc Khương nhấn mạnh.

Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4ha, cung cấp hơn 2.200 căn thấp tầng cho thị trường Tây Hà Nội

Tại thị trường Tây Thủ đô, Vinhomes Wonder City chính là hình mẫu lý tưởng của một dự án hội tụ cả hai yếu tố cốt lõi: hạ tầng chiến lược và quy hoạch đô thị đẳng cấp. Sở hữu vị trí trung tâm của trục phát triển Tây Thăng Long và được kiến tạo theo mô hình all-in-one chuẩn quốc tế, dự án không chỉ đảm bảo khả năng kết nối vượt trội mà còn mở ra tiềm năng tăng giá bền vững, trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư trong giai đoạn vàng đón sóng hạ tầng.

“Thời tới cản không nổi” của các nhà đầu tư khu Tây

Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến “cuộc cách mạng” hạ tầng chưa từng có, và Vinhomes Wonder City chính là tâm điểm đón đầu mọi cơ hội.

Nổi bật là đại lộ Tây Thăng Long, đoạn tuyến 13km kết nối trực tiếp từ đường Võ Chí Công - Tây Hồ, xuyên qua Đan Phượng tới kênh Đan Hoài, đang ngày hình thành rõ nét. Trong đó, các đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 (2,1km) và từ Cổ Nhuế đến Vành đai 3.5 (3,2km) đã hoàn thành, các đoạn tuyến còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, đoạn nút giao trọng điểm chỉ cách Vinhomes Wonder City vỏn vẹn 150m, đã chính thức khởi công. Công trình được triển khai đồng loạt từ ba mũi: khu vực đối diện trường Tây An, gần THPT Tân Lập và cạnh Công an huyện Đan Phượng.

Mới đây nhất, nút giao Vành đai 3 tới Cổ Nhuế giao sông Nhuệ dài 500m cũng chính thức có thông báo giải toả mặt bằng và phấn đấu hoàn thành công tác này trong năm 2025. Trong khi đó, đoạn Vành đai 3.5 qua Vinhomes Wonder City đến kênh Đan Hoài dài 5,8km đang tăng tốc với mục tiêu hoàn thành trong 2025.

Với nỗ lực triển khai nhanh chóng, trục kết nối trọng yếu từ trung tâm tới Vinhomes Wonder City dự kiến hoàn thiện và thông xe vào quý 2/2026, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Khi toàn tuyến hoàn thiện, đại lộ Tây Thăng Long sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Hồ đến Vinhomes Wonder City chỉ còn 15 phút, góp phần thúc đẩy kết nối liên vùng, gia tăng giá trị bất động sản và tạo đà bứt phá cho hạ tầng khu Tây.

Cùng lúc, Vành đai 4 - siêu dự án với tổng vốn hơn 85.000 tỷ đồng, kết nối Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh - cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến, đoạn trên cao của tuyến “vành đai kết nối mọi vành đai” sẽ bắt đầu được thực hiện trước ngày 19/5/2025.

Những động lực hạ tầng này không chỉ nâng tầm giá trị khu vực mà còn biến Vinhomes Wonder City thành “trái tim” mới của khu Tây Hà Nội.

Đại lộ Tây Thăng Long đoạn 2,1 km qua Vinhomes Wonder City sẽ hoàn thành vào quý 4/2025

Khác biệt hoàn toàn với những dự án chỉ “ăn theo” hạ tầng, Vinhomes Wonder City hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố quyết định giá trị BĐS. Trong đó, điều kiện cần là hạ tầng hiện đại kết nối và điều kiện đủ là một đại đô thị chuẩn quốc tế được phát triển bởi thương hiệu Vinhomes danh tiếng.

Ở điều kiện đủ, Vinhomes Wonder City mang đến một môi trường sinh thái hiếm có, nơi thiên nhiên hòa quyện hoàn hảo cùng không gian đô thị hiện đại. Với mật độ xây dựng chỉ 26,7%, dự án dành tới 24,9ha cho cây xanh và mặt nước, tạo nên một “lá phổi xanh” khổng lồ giữa khu vực phát triển sầm uất bậc nhất Hà Nội. Điểm nhấn là tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19ha, quy tụ bộ tứ công viên chủ đề, bao gồm: Adventure Park, Athletic Park, Wellness Park và BBQ Park - kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên trong lành, giải trí sôi động, kết nối tình thân và chăm sóc sức khỏe.

Công viên chủ đề vũ trụ tại Adventure Park là không gian vui chơi lý tưởng của trẻ em và kết nối các gia đình

Bên cạnh đó, dự án còn ghi điểm tuyệt đối với chất sống đẳng cấp, được kiến tạo bởi hệ sinh thái all-in-one trứ danh của Vingroup. 99 tiện ích đa dạng được bố trí khắp các phân khu, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, kết nối cộng đồng.

Không thể thiếu là hệ sinh thái “chuẩn Vin”, bao gồm: Vinschool, Vinmec, Vincom cùng tiêu chuẩn vận hành và an ninh Vinhomes. Tất cả làm nên một không gian sống toàn diện, khép kín nhưng tiện nghi, năng động và đầy sức sống - vốn là chuẩn sống thời thượng của giới tinh hoa.

Trong bối cảnh nguồn cung BĐS cao cấp ngày càng khan hiếm, đặc biệt là tại khu vực phía Tây Hà Nội, Vinhomes Wonder City nổi bật như một “ngôi sao sáng” vừa hiếm, vừa chất - xứng đáng là tài sản sở hữu lâu dài và là điểm đến lý tưởng của dòng vốn đầu tư khôn ngoan.

Thế Định