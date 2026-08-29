Các bước nhân giống trầu bà bằng một cốc nước

Chọn cành giâm khỏe mạnh: Chọn một nhánh trầu bà có 2-3 mắt lá, không bị vàng úa hay sâu bệnh. Cành có mang sẵn rễ khí (những đốm rễ nhỏ màu nâu mọc gần mắt lá) sẽ cho tỷ lệ ra rễ nhanh và cao hơn. Cắt cành đúng vị trí: Dùng kéo hoặc dao sắc cắt dứt khoát đoạn thân dưới mắt lá khoảng 1-2 cm. Không cần đợi vết cắt khô, có thể giâm ngay vào nước sau khi cắt. Tỉa bớt lá gần vết cắt: Loại bỏ những lá ở gần đoạn cắt để tránh lá bị ngâm nước gây thối, đồng thời giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi rễ mới thay vì nuôi lá.

4. Đặt cành vào cốc nước: Đổ nước vào cốc sao cho ngập phần mắt lá và rễ khí (nếu có), nhưng không ngập lá phía trên. Đảm bảo phần mắt lá luôn tiếp xúc với nước vì đây chính là vị trí sẽ mọc rễ mới.

5. Đặt cốc ở nơi có ánh sáng nhẹ: Vị trí lý tưởng là gần cửa sổ có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vì có thể làm nước nóng lên, gây hại cho cành giâm.

6. Thay nước định kỳ: Thay nước khoảng 2-3 ngày một lần hoặc ngay khi thấy nước bắt đầu đục, nhằm cung cấp đủ oxy hòa tan và tránh vi khuẩn, nấm phát triển làm thối cành.

7. Theo dõi quá trình ra rễ: Sau khoảng 7-10 ngày, các mắt lá sẽ bắt đầu mọc rễ trắng nhỏ. Tiếp tục duy trì thay nước cho đến khi rễ dài khoảng 3-5 cm là có thể chuyển cây sang trồng đất hoặc tiếp tục nuôi thủy sinh trong cốc nước.