Độ sâu gai lốp là gì?
Độ sâu gai lốp là khoảng cách từ đỉnh gai lốp đến đáy rãnh lốp. Đây là yếu tố quyết định khả năng bám đường, thoát nước và độ ổn định của xe khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện trời mưa hoặc đường trơn trượt.
Khi nào cần kiểm tra độ sâu gai lốp?
- Định kỳ hàng tháng để theo dõi tình trạng lốp xe một cách thường xuyên.
- Bạn chuẩn bị cho một hành trình xa, qua nhiều địa hình khác nhau.
- Nếu bạn cảm thấy xe bị trượt, khó điều khiển, hoặc có tiếng ồn lạ từ lốp, hãy kiểm tra ngay.
- Trước khi mua xe cũ, việc kiểm tra lốp là một phần quan trọng để đánh giá tổng thể tình trạng của chiếc xe.
- Khi thay lốp mới, ghi nhớ độ sâu gai lốp ban đầu để dễ dàng theo dõi mức độ mòn sau này.
Các phương pháp kiểm tra độ sâu gai lốp đơn giản tại nhà
Cách đơn giản nhất là quan sát vạch chỉ báo mòn (TWI) nằm trong các rãnh lốp. Khi bề mặt gai lốp mòn ngang bằng với vạch này, lốp đã đến giới hạn cần thay thế.
Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng thước đo độ sâu gai lốp để có kết quả chính xác hơn.
Một mẹo phổ biến khác là dùng đồng xu đặt vào rãnh lốp. Nếu phần gai quá nông và không che được một phần đồng xu, lốp có thể đã mòn đáng kể và cần được kiểm tra kỹ hơn.
Hiểu các chỉ số: Khi nào cần thay lốp?
- Hầu hết các quốc gia, bao gồm Việt Nam, quy định độ sâu gai lốp tối thiểu là 1.6mm. Lái xe với lốp mòn dưới mức này là vi phạm pháp luật và cực kỳ nguy hiểm.
- Mặc dù 1.6mm là mức tối thiểu, các chuyên gia thường khuyến nghị nên thay lốp khi độ sâu gai còn khoảng 3-4mm. Ở mức này, khả năng thoát nước và bám đường của lốp đã giảm đáng kể, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện mưa hoặc đường trơn trượt.
- Nếu bạn phát hiện lốp mòn không đều (ví dụ: một bên lốp mòn nhanh hơn bên kia, hoặc chỉ mòn ở giữa/hai bên), đây có thể là dấu hiệu của việc lốp bị bơm quá căng/non hơi, hoặc hệ thống treo/lái của xe có vấn đề. Trong trường hợp này, bạn nên đưa xe đến gara để kiểm tra và căn chỉnh lại.