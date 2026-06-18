Độ sâu gai lốp là khoảng cách từ đỉnh gai lốp đến đáy rãnh lốp. Đây là yếu tố quyết định khả năng bám đường, thoát nước và độ ổn định của xe khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện trời mưa hoặc đường trơn trượt.

Các phương pháp kiểm tra độ sâu gai lốp đơn giản tại nhà

Cách đơn giản nhất là quan sát vạch chỉ báo mòn (TWI) nằm trong các rãnh lốp. Khi bề mặt gai lốp mòn ngang bằng với vạch này, lốp đã đến giới hạn cần thay thế.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng thước đo độ sâu gai lốp để có kết quả chính xác hơn.

Thước đo độ sâu gai lốp.

Một mẹo phổ biến khác là dùng đồng xu đặt vào rãnh lốp. Nếu phần gai quá nông và không che được một phần đồng xu, lốp có thể đã mòn đáng kể và cần được kiểm tra kỹ hơn.