Chế độ rung trên iPhone là gì? Chế độ rung là tính năng giúp iPhone thông báo cuộc gọi, tin nhắn hoặc các thông báo khác bằng rung thay vì phát âm thanh. Đây là cách giúp người dùng không bỏ lỡ thông báo khi đặt điện thoại ở chế độ Im lặng hoặc trong môi trường cần giữ yên tĩnh. Tuy nhiên, nhiều người dùng muốn tắt hoàn toàn rung để tránh làm phiền trong cuộc họp, khi ngủ hoặc khi sử dụng điện thoại tại nơi công cộng. Việc này có thể thực hiện ngay trong phần Cài đặt mà không cần cài thêm ứng dụng.

Hướng dẫn cách tắt rung trên iPhone đơn giản nhất Cách tắt rung toàn iPhone Đây là cách tắt rung áp dụng cho toàn bộ hệ thống. Thực hiện theo các bước: Bạn truy cập vào Trợ năng nằm trong Cài đặt của máy > Chọn Cảm ứng > Tắt chế độ rung đi, từ giờ điện thoại của bạn sẽ im lặng hoàn toàn và không có chế độ rung nữa. Cách tắt rung khi có cuộc gọi đến hoặc thông báo Nếu chỉ muốn iPhone không rung khi nhận cuộc gọi hoặc thông báo, bạn có thể thay đổi cài đặt rung cho từng loại thông báo. Các bước thực hiện: Bạn truy cập vào Cài đặt của iPhone > Chọn Âm thanh & Cảm ứng > Nhấn tiếp vào mục Cảm ứng > Tại đây bạn chọn vào Không phát khi ở Chế độ im lặng. Khi kích hoạt iPhone sẽ không rung khi có cuộc gọi đến. Cách tắt rung báo thức và hẹn giờ Để tắt hoàn toàn chế độ rung cho báo thức, bạn hãy mở ứng dụng Đồng hồ, chọn báo thức muốn chỉnh, sau đó lần lượt vào mục Âm thanh > Cảm ứng và chọn Không có.