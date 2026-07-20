Apple đang tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Sau gần hai năm chờ đợi, bộ tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý Trung Quốc, tạo tiền đề để iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra sắp ra mắt trở thành những chiếc iPhone đầu tiên tại quốc gia này được tích hợp đầy đủ hệ thống AI của Apple.

Apple Intelligence chính thức được triển khai tại Trung Quốc có thể trở thành yếu tố giúp iPhone 18 Pro Max tạo ra khác biệt rõ rệt so với người tiền nhiệm. Ảnh: CNET

Đây được xem là một cú hích đáng kể đối với triển vọng thương mại của dòng iPhone 18 Pro. Trước đó, các thông tin rò rỉ cho thấy thế hệ iPhone mới chủ yếu chỉ mang đến những nâng cấp mang tính hoàn thiện, bao gồm chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, pin dung lượng lớn hơn, camera khẩu độ biến thiên cùng cụm Dynamic Island được thu gọn. Dù đều là những cải tiến đáng chú ý, chúng chưa đủ tạo nên một cuộc cách mạng về phần cứng.

Tuy nhiên, việc Apple Intelligence chính thức được triển khai tại Trung Quốc có thể trở thành yếu tố giúp iPhone 18 Pro Max tạo ra khác biệt rõ rệt so với người tiền nhiệm.

Apple vượt qua rào cản pháp lý lớn nhất tại Trung Quốc

Apple Intelligence được giới thiệu lần đầu vào năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động tại Trung Quốc. Nguyên nhân là mọi dịch vụ AI tạo sinh muốn được triển khai tại nước này đều phải trải qua quá trình thẩm định và được cơ quan quản lý phê duyệt trước khi đến tay người dùng.

Giờ đây, rào cản lớn nhất đã được gỡ bỏ khi Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) chính thức cấp phép cho hệ thống AI của Apple.

Điều này đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ trở thành những mẫu iPhone đầu tiên bán ra tại Trung Quốc được tích hợp đầy đủ Apple Intelligence ngay từ thời điểm phát hành.

Khác với các thị trường quốc tế, phiên bản Apple Intelligence dành cho Trung Quốc sẽ không sử dụng các mô hình AI của Google hay OpenAI. Thay vào đó, Apple đã xây dựng hệ sinh thái đối tác riêng nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của quốc gia này.

Theo đó, Alibaba sẽ đảm nhiệm vai trò lớp kiểm duyệt nội dung, bảo đảm mọi phản hồi của AI đều tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Trong khi đó, Baidu sẽ cung cấp nền tảng AI cốt lõi vận hành nhiều tính năng thông minh trên thiết bị.

Mặc dù Apple Intelligence đã ra mắt gần hai năm, nhiều chuyên gia đánh giá hệ thống này vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng như những gì Apple từng giới thiệu.

Các tính năng AI hiện tại còn khá hạn chế, tốc độ triển khai chậm và chưa tạo ra khác biệt đủ lớn so với các đối thủ trên thị trường.

Tuy nhiên, mọi thứ được kỳ vọng sẽ thay đổi cùng iOS 27. Apple được cho là sẽ bổ sung hàng loạt khả năng AI mới, giúp Apple Intelligence tiến gần hơn đến tầm nhìn ban đầu mà hãng đã vạch ra, từ trợ lý Siri thông minh hơn đến khả năng xử lý ngữ cảnh, sáng tạo nội dung và hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.

Việc hệ điều hành mới xuất hiện đúng thời điểm Apple Intelligence được phép hoạt động tại Trung Quốc được xem là lợi thế chiến lược, giúp Apple khai thác tối đa sức hút của công nghệ AI trên dòng iPhone 18 Pro.

Thị trường Trung Quốc tiếp tục mang đến tín hiệu tích cực cho Apple

Những tín hiệu gần đây cho thấy Apple đang dần lấy lại vị thế tại thị trường Trung Quốc sau nhiều năm chịu sức ép từ các thương hiệu nội địa như Huawei, Xiaomi hay vivo.

Quý 4/2025 đánh dấu quý kinh doanh thành công nhất của Apple tại Trung Quốc kể từ năm 2021, chủ yếu nhờ doanh số ấn tượng của dòng iPhone 17. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Trung Quốc vẫn là thị trường lớn thứ hai của Apple chỉ sau Mỹ.

(Video concept iPhone 18 Pro Max. Nguồn: Sam Tech/YouTube)

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Theo công ty nghiên cứu IDC, Apple là hãng smartphone có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong quý 2, bất chấp toàn bộ thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc đang suy giảm.

Trong khi đó, Counterpoint Research đưa ra góc nhìn thận trọng hơn, khi cho rằng Huawei mới là thương hiệu duy nhất ghi nhận tăng trưởng dương trong giai đoạn này. Dù có khác biệt về số liệu, cả IDC và Counterpoint đều thống nhất rằng Apple vẫn giữ vị trí nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai tại Trung Quốc, cho thấy sức cạnh tranh của hãng vẫn rất mạnh.

Bên cạnh những tín hiệu lạc quan, Apple cũng phải đối mặt với không ít thách thức.

Thị trường smartphone Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng tăng giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, khiến giá bán của nhiều mẫu điện thoại liên tục leo thang. Apple hiện vẫn chưa chính thức tăng giá sản phẩm tại thị trường này nhưng đã giảm đáng kể các chương trình ưu đãi và khuyến mại so với trước.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể tăng giá thêm tới 300 USD so với thế hệ hiện tại. Đây sẽ là mức điều chỉnh khá lớn nếu trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc Apple Intelligence cuối cùng cũng được triển khai hợp pháp và đầy đủ tại Trung Quốc có thể giúp nhiều người dùng sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Đối với không ít khách hàng, trải nghiệm AI hoàn chỉnh trên iPhone sẽ là giá trị mới đủ sức thuyết phục để nâng cấp thiết bị.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)