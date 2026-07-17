Apple được cho là sẽ chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 tới, dù hãng vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào.

Tuy nhiên, khi thời điểm ra mắt ngày càng đến gần, hàng loạt nguồn tin rò rỉ uy tín đã hé lộ bức tranh khá rõ nét về dòng iPhone cao cấp nhất của Táo khuyết.

iPhone 18 Pro Max sẽ có loạt nâng cấp đáng giá. Ảnh: TT Technology / YouTube

Từ thiết kế, màu sắc, màn hình, camera cho đến bộ vi xử lý và dung lượng pin, thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo được kỳ vọng sẽ mang đến một trong những bản nâng cấp toàn diện nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Nếu các thông tin này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max không chỉ sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone mà còn được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, màn hình có Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể và hệ thống camera linh hoạt hơn trong việc kiểm soát ánh sáng.

Pin 5.500mAh có thể lập kỷ lục mới trên iPhone

Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Trung Quốc có thể được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.500mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone.

Việc tăng mạnh dung lượng pin nhiều khả năng sẽ kéo theo sự thay đổi về thiết kế. Các báo cáo cho biết iPhone 18 Pro Max có thể dày khoảng 9mm và nặng gần 240g, nhỉnh hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Dù điều này có thể khiến thiết bị trở nên cồng kềnh hơn, đổi lại người dùng sẽ được hưởng thời lượng sử dụng dài hơn, đặc biệt khi kết hợp với các công nghệ tiết kiệm điện mới.

Dynamic Island nhỏ hơn, màn hình hiển thị rộng hơn

Về màn hình, Apple được cho là vẫn giữ nguyên kích thước quen thuộc 6,3 inch trên iPhone 18 Pro và 6,9 inch trên iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở phần Dynamic Island.

Nhiều nguồn tin cho biết Apple có thể thu nhỏ Dynamic Island tới khoảng 35%, qua đó giải phóng thêm không gian hiển thị và mang lại trải nghiệm xem nội dung liền mạch hơn.

Đây là một trong những cải tiến mà người dùng iPhone đã chờ đợi kể từ khi Dynamic Island lần đầu xuất hiện.

Ngoài ra, màn hình mới nhiều khả năng sẽ sử dụng công nghệ LTPO+ thế hệ tiếp theo. Công nghệ này được kỳ vọng giúp tối ưu khả năng thay đổi tần số quét linh hoạt, giảm mức tiêu thụ điện năng và góp phần kéo dài thời lượng pin mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Camera hứa hẹn nâng cấp khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp

Dù phần cứng camera tổng thể có thể không thay đổi quá nhiều so với thế hệ hiện tại, Apple được cho là sẽ bổ sung hệ thống khẩu độ biến thiên thủ công cho camera chính trên iPhone 18 Pro Max.

Đây là tính năng vốn chỉ xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp. Với khẩu độ có thể điều chỉnh, người dùng sẽ kiểm soát tốt hơn lượng ánh sáng đi vào cảm biến trong từng điều kiện chụp khác nhau.

Điều này giúp cải thiện chất lượng ảnh trong môi trường thiếu sáng, đồng thời tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn khi chụp chân dung, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý phần mềm.

Nếu được Apple triển khai hiệu quả, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng giá nhất về nhiếp ảnh trên dòng iPhone Pro trong nhiều năm qua.

Chip A20 Pro 2nm hứa hẹn tăng mạnh hiệu năng và tiết kiệm pin

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của iPhone 18 Pro Max được cho là bộ vi xử lý A20 Pro hoàn toàn mới, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC.

Nhờ công nghệ bán dẫn mới, A20 Pro được dự đoán mang lại hiệu năng cao hơn khoảng 15% so với thế hệ trước, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng lên tới 30%.

Điều này không chỉ giúp thiết bị xử lý nhanh hơn các tác vụ nặng mà còn kéo dài thời gian sử dụng pin.

Các báo cáo cũng cho biết Apple có thể áp dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), đưa bộ nhớ đến gần bộ xử lý hơn nhằm giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền dữ liệu.

Thiết kế này được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống, đặc biệt là các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence vốn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên iPhone.

Giá bán có thể đắt đỏ kỷ lục

Bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý, người dùng cũng có thể phải chuẩn bị cho một mức giá cao hơn.

Theo một báo cáo gần đây từ IDC, Apple nhiều khả năng sẽ tăng giá cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thêm tối đa 200 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Nếu dự đoán này chính xác, đây sẽ là một trong những lần điều chỉnh giá mạnh nhất của dòng iPhone Pro trong nhiều năm.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ chi phí linh kiện ngày càng tăng, đặc biệt là giá chip nhớ và các linh kiện bán dẫn tiên tiến.

Trước đó, Apple đã điều chỉnh tăng giá đối với một số mẫu iPad và MacBook do áp lực chi phí sản xuất cũng như nhu cầu linh kiện phục vụ các tính năng AI ngày càng lớn.

Và iPhone 18 Pro Max bản cao cấp nhất giá có thể chạm ngưỡng cao nhất 1.900 USD.

Nếu tất cả các nâng cấp được hiện thực hóa, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu iPhone mạnh mẽ và có thời lượng pin tốt nhất mà Apple từng sản xuất, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của hãng trong phân khúc smartphone cao cấp.

(Theo Mashable, MacRumors)