Mã bưu chính (zip code/postal code) là gì?

Mã bưu chính hay có những tên gọi khác như mã bưu điện, zip code, postal code là dãy số hoặc chữ nhằm định vị địa điểm khi giao/nhận thư, hàng hóa một cách chính xác hơn.

Tại Việt Nam, kể từ ngày 29/12/2017, mã bưu chính quốc gia được chuẩn hóa thành 5 chữ số thay vì 6 chữ số như trước. Trong 5 chữ số của mã bưu chính, ký tự đầu xác định vùng, hai ký tự đầu xác định tỉnh/thành trực thuộc trung ương, bốn ký tự đầu xác định quận/huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

Mỗi tỉnh, thành phố có khoảng/loại mã riêng (vùng mã) để phân biệt khu vực.