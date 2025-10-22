Xem nhanh:
  • Mã bưu chính (zip code/postal code) là gì?
  • Những thay đổi khi sáp nhập các đơn vị hành chính
  • Cách tra cứu mã bưu chính trên trang thông tin điện tử
  • Cách tra cứu mã bưu chính trong Danh bạ mã bưu chính quốc gia
  • Mã bưu chính của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập
  • Mẹo khi tra cứu mã bưu chính

Mã bưu chính (zip code/postal code) là gì?

Mã bưu chính hay có những tên gọi khác như mã bưu điện, zip code, postal code là dãy số hoặc chữ nhằm định vị địa điểm khi giao/nhận thư, hàng hóa một cách chính xác hơn.

Tại Việt Nam, kể từ ngày 29/12/2017, mã bưu chính quốc gia được chuẩn hóa thành 5 chữ số thay vì 6 chữ số như trước. Trong 5 chữ số của mã bưu chính, ký tự đầu xác định vùng, hai ký tự đầu xác định tỉnh/thành trực thuộc trung ương, bốn ký tự đầu xác định quận/huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

Mỗi tỉnh, thành phố có khoảng/loại mã riêng (vùng mã) để phân biệt khu vực.

ma buu chinh 01.jpg

Những thay đổi khi sáp nhập các đơn vị hành chính

Kể từ ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kể từ 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh. 

Ngày 24/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2334/QĐ-BKHCN Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương.

Do đó, khi tra cứu cần tra cứu theo mã tỉnh mới sau sáp nhập.

Cách tra cứu mã bưu chính trên trang thông tin điện tử

Chỉ cần gõ tên phường/ xã tại trang thông tin điện tử Tra cứu mã bưu chính quốc gia: http://mabuuchinh.vn

ma buu chinh 03.png

- Ví dụ: 

+ Muốn tìm mã bưu chính của thành phố Hà Nội, gõ Hà Nội vào ô tìm kiếm, kết quả sẽ trả về toàn bộ mã bưu chính của các phường, xã thuộc Hà Nội.

ma buu chinh 02.png

+ Muốn tìm mã bưu chính nhanh của phường/xã như Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần gõ “Sài Gòn”, ấn “Tìm kiếm” sẽ thấy mã bưu chính của Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là 71016.

Cách tra cứu mã bưu chính trong Danh bạ mã bưu chính quốc gia

Chọn tài liệu để xem:
Tệp đính kèm

* Để tra cứu theo tên phường/xã hoặc đơn vị hành chính tương đương

Bước 1: Tra cứu Mục lục để tìm tỉnh/thành phố

Bước 2: Tại danh mục mã bưu chính của tỉnh/thành phố đó, tìm đến phường/xã

* Để tra cứu theo cơ quan, đoàn thể

Bước 1: Tra cứu Mục lục để tìm tỉnh/thành phố

Bước 2: Tại danh mục mã bưu chính của tỉnh/thành phố đó, tìm đến phần “Các cơ quan, đoàn thể cấp trung ương” và tìm đến cơ quan.

Mã bưu chính của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập

STT Tên tỉnh/thành phố Mã bưu chính
1 An Giang 90, 91, 92
2 Bắc Ninh 16, 26
3 Cà Mau 97, 98
4 Cao Bằng 21
5 TP. Cần Thơ 94, 95, 96
6 TP. Đà Nẵng 50, 51, 52
7 Đắk Lắk 56, 63,64
8 Điện Biên 32
9 Đồng Nai 67, 76
10 Đồng Tháp 81, 84
11 Gia Lai 55, 61, 62
12 TP. Hà Nội 10, 11, 12, 13, 14
13 Hà Tĩnh 45, 46
14 TP. Hải Phòng 03, 04, 05
15 TP. Hồ Chí Minh 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78
16 TP. Huế 49
17 Hưng Yên 06, 17
18 Khánh Hòa 57, 59
19 Lai Châu 30
20 Lạng Sơn 25
21 Lào Cai 31, 33
22 Lâm Đồng 65, 66, 77
23 Ninh Bình 07, 08, 18
24 Nghệ An 43, 44
25 Phú Thọ 15, 35, 36
26 Quảng Ninh 01, 02
27 Quảng Ngãi 53, 54, 60
28 Quảng Trị 47, 48
29 Sơn La 34
30 Tây Ninh 80, 82, 83
31 Tuyên Quang 20, 22
32 Thái Nguyên 23, 24
33 Thanh Hóa 40, 41, 42
34 Vĩnh Long 85, 86, 87

Lưu ý: Mã tỉnh/thành phố chỉ cho biết vùng chung, để lấy mã bưu chính cho địa chỉ cụ thể, cần tra theo phường/xã hoặc bưu cục địa phương với đầy đủ 5 chữ số.

Mẹo khi tra cứu mã bưu chính

Chọn tỉnh/thành mới nếu đã sáp nhập:  Nếu tỉnh đã nhập chung, bạn cần tra theo tên tỉnh mới để lấy mã vùng đúng.

Gọi bưu cục nếu cần: Nếu trang tra cứu không cung cấp mã đến phường xã, hãy gọi tới bưu cục địa phương (bưu điện) để được hỗ trợ mã chi tiết.

Cẩn trọng với nguồn không chính thức: Tránh trang không rõ nguồn vì có thể thông tin lỗi thời.

Kiểm tra cú pháp mã khi nhập quốc tế: Khi nhập mã bưu chính vào các trang quốc tế (mua hàng) mà hệ thống yêu cầu 6 số, bạn có thể thêm số “0” vào cuối mã 5 chữ số nếu được chấp nhận.