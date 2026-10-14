Ý nghĩa phong thủy của cây hồng môn thủy sinh

Trong phong thủy, cây hồng môn được xem là biểu tượng của tình yêu, lòng hiếu khách và mang đến may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Cái tên "hồng môn" còn được hiểu là cánh cửa mở ra những điều tốt lành, hạnh phúc, trong khi mo hoa đỏ tươi tượng trưng cho sự cát tường, vạn sự như ý. Chính vì ý nghĩa sâu sắc này, hồng môn cũng thường được chọn làm quà tặng cho người yêu hoặc bạn bè thân thiết trong nhiều dịp khác nhau.

Về ngũ hành, hoa hồng môn với các màu đỏ, hồng, cam thuộc hành Hỏa, nên theo quy luật tương sinh, người mệnh Hỏa và mệnh Thổ sẽ đặc biệt hợp với loại cây này. Riêng phần lá xanh của cây (thuộc hành Mộc) kết hợp với hoa đỏ (hành Hỏa) tạo thành cặp màu tương sinh hài hòa, nên nhìn chung cây hồng môn được xem là loại cây hợp với hầu hết mọi người khi xét về mặt tổng thể.