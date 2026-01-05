Cuối năm, nhiều gia đình làm mới không gian sống, bổ sung cây xanh với kỳ vọng đón năm mới hanh thông, tài lộc dồi dào. Trong số các loại cây cảnh đang được ưa chuộng, hồng môn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính thẩm mỹ cao và ý nghĩa phong thủy.

‘Điểm cộng phong thủy’ cho không gian sống

Trong quan niệm phong thủy, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí mà còn giúp điều hòa dòng năng lượng trong không gian sống.

Với màu sắc tươi sáng và hình dáng mạnh mẽ, hồng môn được xếp vào nhóm cây mang dương khí cao, rất phù hợp để bổ sung sinh lực cho những căn nhà thiếu sáng hoặc không gian khép kín.

Điểm đặc biệt của hồng môn nằm ở phần mo hoa bóng mượt, có màu đỏ, hồng, trắng hoặc xanh nhạt.

Hồng môn với sắc đỏ nổi bật, lá dày bóng, thường được lựa chọn làm điểm nhấn trong phòng khách. Ảnh: Baidu

Mo hoa giữ màu rất lâu, kết hợp với cụm hoa thật nhỏ ở trung tâm và tán lá hình trái tim dày dặn, tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng. Chính dáng vẻ này giúp hồng môn dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách nội thất, từ cổ điển đến hiện đại.

Cây hút lộc, trợ thăng tiến

Theo quan niệm phong thủy, sắc đỏ của hồng môn tượng trưng cho hành Hỏa, gắn với quyền lực, danh vọng và sự phát triển.

Khi đặt hồng môn ở những vị trí phù hợp, cây được tin là có khả năng kích hoạt vận khí tích cực, hỗ trợ công việc và hoạt động kinh doanh cũng như tài lộc cho gia chủ.

Nhiều gia đình chọn đặt hồng môn tại phòng khách hoặc gần cửa ra vào với mong muốn đón dòng năng lượng tích cực, giúp việc làm ăn, kinh doanh thêm thuận lợi.

Đối với dân văn phòng hoặc người làm quản lý, một chậu hồng môn trên bàn làm việc được xem như biểu tượng cho sự quyết đoán, hanh thông con đường sự nghiệp.

Không chỉ vậy, hồng môn còn giúp tăng sinh khí cho ngôi nhà, tạo cảm giác ấm áp, đầy sức sống, từ đó góp phần cân bằng âm dương, mang lại sự ổn định về tinh thần cho các thành viên.

‘Cỗ máy nở hoa’ cho người bận rộn

Một trong những lý do khiến hồng môn được ưa chuộng là khả năng ra hoa gần như quanh năm. Mỗi bông tươi từ 2-3 tháng, lâu hơn nhiều so với các loại cây cảnh thông thường.

Không chỉ đẹp, hồng môn còn dễ chăm sóc, nở hoa bền bỉ quanh năm, phù hợp với căn hộ chung cư và văn phòng làm việc hiện đại. Ảnh: Baidu

Nhờ vậy, hồng môn thường được gọi vui là “cỗ máy nở hoa”, luôn giữ cho không gian sống sự tươi mới mà không cần thay cây liên tục.

Đặc tính dễ chăm sóc cũng là điểm cộng lớn của hồng môn trong nhịp sống đô thị bận rộn. Cây không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ, phù hợp cả với những người ít kinh nghiệm trồng cây.

Ngoài màu đỏ truyền thống, hồng môn ngày nay còn có nhiều biến thể màu sắc nhẹ nhàng như trắng, hồng pastel hay xanh nhạt, giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn sao cho hài hòa với tổng thể nội thất.

Bí quyết chăm sóc

Để hồng môn luôn khỏe mạnh và giữ được giá trị phong thủy, yếu tố quan trọng nhất là ánh sáng. Cây ưa ánh sáng tán xạ, không thích hợp với nắng gắt chiếu trực tiếp. Những vị trí gần cửa sổ có rèm mỏng, ban công thoáng hoặc khu vực có ánh sáng tự nhiên nhẹ là lựa chọn lý tưởng.

Bên cạnh đó, đất trồng cần đảm bảo độ tơi xốp và thoát nước tốt để tránh úng rễ. Việc tưới nước cũng không cần quá thường xuyên, chỉ nên tưới khi bề mặt đất bắt đầu se khô.

Nếu được bổ sung thêm phân lỏng dành cho cây hoa khoảng nửa tháng một lần, hồng môn sẽ ra nụ đều và giữ màu bền hơn.

Ngoài trồng chậu, nhiều gia đình còn cắt vài cành hồng môn cắm trong bình thủy tinh, đặt tại phòng khách hoặc bàn ăn. Khi kết hợp với các loại lá trang trí, bình hoa mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại, phù hợp với không gian nhà ở cao cấp.