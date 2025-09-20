Nguồn gốc bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử là một giống thuộc chi Aglaonema, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á.

Tên gọi Aglaonema bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: “Aglos” nghĩa là sáng và “nema” nghĩa là sợi chỉ, gợi liên tưởng đến những họa tiết loang lổ trên lá.

Trong văn hóa phương Đông, “bạch mã hoàng tử” là hình tượng người đàn ông lý tưởng, hoàn hảo. “Bạch” nghĩa là trắng, trong ngũ hành màu trắng tượng trưng cho mệnh Kim. “Mã” là ngựa, tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ. “Hoàng tử” là người có địa vị cao quý.

Bạch mã hoàng tử có nhiều giống cây khác nhau với màu sắc trải dài từ bạc và xám đến đỏ và cam, gồm Clancy (Aglaonema sao đỏ), Aggie (Aglaonema đỏ) và Anna (Aglaonema bạc).

Nhờ đặc tính dễ trồng, chịu bóng râm tốt và hình dáng sang trọng, loài cây này nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến cho các không gian hiện đại trong những năm gần đây. Cây mang ý nghĩa thu hút năng lượng tích cực, xua đuổi xui xẻo, đem lại bình an và tài lộc cho gia chủ.

Cách trồng và chăm sóc bạch mã hoàng tử

Để cây phát triển khỏe mạnh, nên trồng bạch mã hoàng tử trong đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây ưa bóng râm, thích hợp đặt trong nhà, nơi có ánh sáng gián tiếp. Nhiệt độ lý tưởng: 18-28 độ C.

Khi tưới nước, cần lưu ý để mặt đất hơi khô mới tưới tiếp, tránh ngập úng. Vào mùa sinh trưởng, nên bón phân để lá xanh tốt. Ngoài ra, cần thường xuyên lau bụi trên lá để tăng khả năng quang hợp và giữ vẻ bóng đẹp.

Đối với những cây có kích thước nhỏ, bạn có thể dùng để trang trí trên bàn làm việc hoặc bàn trà trong phòng khách. Vì những nơi này thường thiếu ánh sáng tự nhiên và có máy điều hòa, nên mang cây ra phơi nắng sớm mỗi tuần một lần để cây quang hợp và phát triển khỏe mạnh hơn.

Bạch mã hoàng tử hợp với tuổi gì?

Cây bạch mã hoàng tử có thân trắng, gân lá và lá xanh đốm trắng, tượng trưng cho sự thanh tao, sang trọng và khí chất của một quý tộc.

Trong phong thủy, bạch mã hoàng tử được cho là giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, thuận lợi trong giao tiếp, công việc hanh thông, vượt qua trở ngại. Cây mang lại vượng khí, giúp không gian sống trở nên tươi mới.

Về tuổi, cây phù hợp với nhiều nhóm tuổi khác nhau, đặc biệt là những ai mong muốn thăng tiến, xây dựng sự nghiệp bền vững. Người tuổi Tý, Thân, Tỵ trồng cây này sẽ gặp nhiều may mắn, công danh thuận lợi.

Bạch mã hoàng tử hợp mệnh gì?

Trong phong thủy, bạch mã hoàng tử hợp nhất với người mệnh Kim, bởi màu trắng bạc trên gân lá tượng trưng cho hành Kim và dáng cây thanh thoát thể hiện rõ nét đặc trưng của mệnh này.

Đồng thời, theo nguyên lý ngũ hành “Kim sinh Thủy”, loài cây này cũng mang lại may mắn và thuận lợi cho người mệnh Thủy.

Đặt một chậu bạch mã hoàng tử trong phòng khách hay văn phòng giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực, tăng sự tự tin và may mắn trong sự nghiệp.

Các tuổi mệnh Kim như Giáp Tý (1984, 1924); Ất Sửu (1985, 1925); Nhâm Dần (1962); Quý Mão (1963); Canh Thìn (2000, 1940); Tân Tỵ (2001, 1941); Giáp Ngọ (1954, 2014); Ất Mùi (1955, 2015); Nhâm Thân (1992, 1932); Quý Dậu (1993, 1933); Canh Tuất (1970); Tân Hợi (1971).

Tuổi mệnh Thủy như: Bính Tý (1996, 1936); Đinh Sửu (1997, 1937); Giáp Dần (1974); Ất Mão (1975); Nhâm Thìn (1952, 2012); Quý Tỵ (1953, 2013); Bính Ngọ (1966); Đinh Mùi (1967); Giáp Thân (2004, 1944); Ất Dậu (2005, 1945); Nhâm Tuất (1982, 1922); Quý Hợi (1983, 1923).

Không chỉ là cây cảnh nội thất sang trọng, bạch mã hoàng tử còn mang đến tài lộc và sự thăng tiến cho gia chủ.