Cách cài lịch âm trên màn hình khóa iPhone trên iOS 26

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone > Chọn mục Ứng dụng > Tiếp tục nhấn vào Lịch.

Bước 2: Chọn tiếp vào mục Lịch thay thế > Nhấn chọn Lịch âm để bật chế độ hiển thị ngày âm song song với lịch dương mặc định của iPhone.

Bước 3: Quay ra màn hình chính, mở giao diện chỉnh sửa màn hình khóa. Ngay tại widget Lịch nằm ở phía trên cùng, bạn hãy nhấn vào và chuyển sang mục Lịch vừa được bật hiển thị lịch âm.

Bước 4: Sau khi hoàn tất các tùy chỉnh, nhấn Xong để lưu lại.