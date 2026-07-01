Cách cài lịch âm trên màn hình khóa iPhone trên iOS 26
Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone > Chọn mục Ứng dụng > Tiếp tục nhấn vào Lịch.
Bước 2: Chọn tiếp vào mục Lịch thay thế > Nhấn chọn Lịch âm để bật chế độ hiển thị ngày âm song song với lịch dương mặc định của iPhone.
Bước 3: Quay ra màn hình chính, mở giao diện chỉnh sửa màn hình khóa. Ngay tại widget Lịch nằm ở phía trên cùng, bạn hãy nhấn vào và chuyển sang mục Lịch vừa được bật hiển thị lịch âm.
Bước 4: Sau khi hoàn tất các tùy chỉnh, nhấn Xong để lưu lại.
Cách xem lịch âm trên màn hình khóa iPhone cho iOS 18, 17, 16
Bước 1: Tải ứng dụng "Lịch Vạn Niên 2024 & Lịch Việt" từ App Store và mở ứng dụng lên để kích hoạt.
Bước 2: Nhấn giữ màn hình khóa iPhone của bạn rồi chọn nút Tùy chỉnh ở phía dưới.
Bước 3: Chạm vào khung thêm tiện ích (widget) trên màn hình khóa và chọn ứng dụng lịch âm vừa tải để thêm vào.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt lịch âm hiển thị trên màn hình khóa.