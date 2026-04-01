Xem TikTok bằng trình duyệt trên điện thoại
Xem TikTok bằng trình duyệt trên điện thoại là cách đơn giản nhất và không cần cài đặt nên không cần lo lắng vấn đề dung lượng điện thoại có đủ không.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở trình duyệt (Chrome, Safari, Cốc Cốc…)
Bước 2: Truy cập trang web chính thức của TikTok. Nhập địa chỉ https://www.tiktok.com
Bước 3: Lướt xem video trực tiếp
Ưu điểm:
- Không tốn dung lượng máy
- Không cần đăng nhập vẫn xem được
- Thao tác nhanh
Hạn chế:
- Một số video yêu cầu đăng nhập mới xem được
- Trải nghiệm không mượt bằng app
Xem TikTok bằng trình duyệt trên máy tính
Cách thực hiện:
- Bước 1: Mở trình duyệt (Chrome, Edge…)
- Bước 2: Truy cập website của TikTok . Nhập địa chỉ https://www.tiktok.com
- Bước 3: Chọn video để xem
Điểm mạnh:
- Màn hình lớn, dễ xem
- Có thể tìm kiếm nội dung dễ dàng
- Không cần cài phần mềm
Lưu ý: Khi xem Tiktok bằng trình duyệt trên máy tính thì có thể có một số tính năng bị giới hạn nếu không đăng nhập và không có đầy đủ hiệu ứng như xem trên app.
Xem TikTok trên trang web thứ ba
Ngoài website chính thức, một số trang web cho phép xem video TikTok
Cách sử dụng:
- Sao chép link video TikTok
- Dán vào website hỗ trợ xem videoư
Web Urlebird là một trình xem video TikTok được sử dụng rất phổ biến và thịnh hành bởi nhiều người dùng. Bạn chỉ cần truy cập vào https://urlebird.com/ và sử dụng chuột cuộn video (trên máy tính) hoặc vuốt màn hình lên xuống nếu dùng web bằng các thiết bị di động để xem video.
Lưu ý: Bạn nên sử dụng cách này khi chỉ cần xem nhanh một video cụ thể hoặc trong trường hợp không truy cập được TikTok theo cách thông thường. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý về yếu tố an toàn: không phải website nào cũng đáng tin cậy, vì vậy bạn không nên nhập tài khoản TikTok vào các trang lạ và tránh tải file từ những nguồn không rõ ràng để hạn chế rủi ro mất dữ liệu hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân.
Lưu ý khi xem TikTok không cần ứng dụng
- Không đầy đủ tính năng như app
- Có thể bị yêu cầu đăng nhập
- Trải nghiệm phụ thuộc vào trình duyệt
Nếu sử dụng thường xuyên, nên cân nhắc cài app chính thức