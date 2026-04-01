Xem TikTok bằng trình duyệt trên điện thoại Xem TikTok bằng trình duyệt trên điện thoại là cách đơn giản nhất và không cần cài đặt nên không cần lo lắng vấn đề dung lượng điện thoại có đủ không. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở trình duyệt (Chrome, Safari, Cốc Cốc…) Bước 2: Truy cập trang web chính thức của TikTok. Nhập địa chỉ https://www.tiktok.com Bước 3: Lướt xem video trực tiếp Ưu điểm: Không tốn dung lượng máy

Không cần đăng nhập vẫn xem được

Thao tác nhanh Hạn chế: Một số video yêu cầu đăng nhập mới xem được

Trải nghiệm không mượt bằng app

Xem TikTok bằng trình duyệt trên máy tính Cách thực hiện: Bước 1: Mở trình duyệt (Chrome, Edge…)

Bước 2: Truy cập website của TikTok . Nhập địa chỉ https://www.tiktok.com

Bước 3: Chọn video để xem Điểm mạnh: Màn hình lớn, dễ xem

Có thể tìm kiếm nội dung dễ dàng

Không cần cài phần mềm Lưu ý: Khi xem Tiktok bằng trình duyệt trên máy tính thì có thể có một số tính năng bị giới hạn nếu không đăng nhập và không có đầy đủ hiệu ứng như xem trên app.

Xem TikTok trên trang web thứ ba Ngoài website chính thức, một số trang web cho phép xem video TikTok Cách sử dụng: Sao chép link video TikTok

Dán vào website hỗ trợ xem videoư Web Urlebird là một trình xem video TikTok được sử dụng rất phổ biến và thịnh hành bởi nhiều người dùng. Bạn chỉ cần truy cập vào https://urlebird.com/ và sử dụng chuột cuộn video (trên máy tính) hoặc vuốt màn hình lên xuống nếu dùng web bằng các thiết bị di động để xem video. Lưu ý: Bạn nên sử dụng cách này khi chỉ cần xem nhanh một video cụ thể hoặc trong trường hợp không truy cập được TikTok theo cách thông thường. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý về yếu tố an toàn: không phải website nào cũng đáng tin cậy, vì vậy bạn không nên nhập tài khoản TikTok vào các trang lạ và tránh tải file từ những nguồn không rõ ràng để hạn chế rủi ro mất dữ liệu hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân.