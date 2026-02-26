Thực hư việc Facebook và TikTok nghe lén qua micro

Vấn đề về việc các ứng dụng như Facebook, TikTok nghe lén người dùng và khả năng "tiên đoán" hành động của điện thoại là những chủ đề gây tranh cãi lớn.

TikTok từng khẳng định không nghe lén người dùng theo nghĩa truyền thống. Họ chỉ truy cập micro khi được người dùng cho phép để phục vụ việc quay video hoặc lồng tiếng.

Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy TikTok tự ý bật micro để ghi âm mà người dùng không biết.

Facebook (Meta) thì luôn phủ nhận việc sử dụng micro cho mục đích quảng cáo trong suốt nhiều năm. Họ khẳng định chỉ dùng micro khi có sự cho phép và người dùng đang chủ động sử dụng các tính năng cần đến nó.

Tuy nhiên, một tài liệu rò rỉ từ đối tác tiếp thị của Facebook và Google là Cox Media Group (CMG) tiết lộ sự tồn tại của phần mềm "Active-Listening".

Phần mềm này sử dụng AI để thu thập và phân tích "dữ liệu ý định thời gian thực" bằng cách lắng nghe những gì người dùng nói qua micro thiết bị để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Apple thậm chí còn từng phải chi 95 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Siri ghi âm các cuộc hội thoại ngay cả khi không được kích hoạt bằng câu lệnh "Hey Siri".