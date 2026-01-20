PineDrama tập trung vào microdrama, tức các phim ngắn được chia thành những tập dài khoảng một phút, cho phép người xem theo dõi câu chuyện theo từng đoạn ngắn liên tiếp, tương tự cách tiêu thụ nội dung quen thuộc trên TikTok nhưng được tổ chức dưới dạng phim.

PineDrama hiện có mặt trên cả iOS và Android. Ứng dụng được cung cấp miễn phí và chưa hiển thị quảng cáo, dù mô hình này có thể thay đổi trong tương lai.

Giao diện của ứng dụng PineDrama. Ảnh: TikTok

Người dùng có thể khám phá nội dung thông qua thẻ “Discover”, nơi hiển thị toàn bộ hoặc các phim đang thịnh hành, hoặc thông qua luồng gợi ý dọc vô hạn được cá nhân hóa theo thói quen xem. PineDrama cung cấp nhiều thể loại như giật gân, lãng mạn, gia đình, trong đó một số loạt phim được chú ý gồm “Love at First Bite” hay “The Officer Fell for Me”.

Ứng dụng cũng tích hợp các tính năng quen thuộc với người dùng nền tảng video ngắn, như mục “Watch history” để tiếp tục xem các loạt phim đang theo dõi, mục “Favorites” để lưu phim yêu thích, khu vực bình luận để trao đổi với người xem khác và chế độ xem toàn màn hình, loại bỏ phần chú thích và thanh bên.

Việc ra mắt PineDrama diễn ra sau khi TikTok bổ sung mục “TikTok Minis” vào ứng dụng chính vào cuối năm ngoái, cho phép người dùng xem phim ngắn ngay trong nền tảng. Với PineDrama, TikTok tách riêng loại nội dung này thành một ứng dụng độc lập, qua đó trực tiếp cạnh tranh với các nền tảng microdrama như ReelShort và DramaBox.

Theo Variety, ngành công nghiệp microdrama chỉ thực sự phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng đang hướng tới quy mô doanh thu khoảng 26 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Tuy nhiên, không phải mọi mô hình đều thành công.

Năm 2020, Quibi - nền tảng video ngắn do đồng sáng lập DreamWorks Jeffrey Katzenberg và một cựu lãnh đạo Disney khởi xướng - ra mắt với khoản đầu tư 1,75 tỷ USD. Dù sở hữu nhiều ngôi sao Hollywood và các tập phim dưới 10 phút, Quibi không thu hút được người dùng và phải đóng cửa chỉ sau 6 tháng hoạt động.

ReelShort và DramaBox được đánh giá là đã tránh được thất bại của Quibi khi lựa chọn hướng đi khác. Thay vì rút gọn phim truyền hình truyền thống, các nền tảng này xây dựng những câu chuyện chi phí thấp, thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên và liên tục sử dụng tình tiết cao trào, với dàn diễn viên nghiệp dư. Nội dung chủ yếu hướng đến nhóm khán giả yêu thích các câu chuyện tình cảm, trả thù thay vì cố gắng phục vụ đại chúng.

TikTok được cho là đang tìm cách lặp lại mô hình này với PineDrama. Sau khi thống trị mảng mạng xã hội video ngắn, công ty tiếp tục mở rộng sang một phân khúc nội dung giải trí khác, nơi hành vi xem nhanh, xem liên tục được xem là lợi thế sẵn có của nền tảng.

(Theo TechCrunch)