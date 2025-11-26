Đây là một dấu mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực không ngừng trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc tích cực, hiệu quả và gắn kết của CADIVI.

CADIVI gây ấn tượng bởi không gian làm việc dung hòa giữa sự nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ và bản lĩnh, kinh nghiệm của đội ngũ dày dạn. Tinh thần đa thế hệ này không dừng ở khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa trong từng chính sách - từ các chương trình phát triển nhân tài, luân chuyển nội bộ, đào tạo liên tục cho đến hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi cá nhân đều được lắng nghe, trao quyền và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực.

CADIVI được vinh danh là “Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2025”, khẳng định sức hút và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường nhân sự.

Ông Hồ Quang Nhân - Tổng Giám đốc CADIVI nhận định: “Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà CADIVI đã vun đắp suốt nhiều năm, cùng chính đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi kiến tạo một môi trường khuyến khích học hỏi, đổi mới và hòa nhập - nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ”.

Văn hóa phát triển: Từ giá trị cốt lõi đến hành động cụ thể

Tại CADIVI, văn hóa phát triển đã trở thành “DNA” của doanh nghiệp, được cụ thể hóa bằng loạt sáng kiến thiết thực: các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình huấn luyện thực tiễn, trải nghiệm đa dạng vị trí công việc và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mỗi nhân viên được khuyến khích bứt phá khỏi giới hạn bản thân, phát huy tối đa tiềm năng và được định hướng phát triển lâu dài.

CADIVI không chỉ đầu tư vào năng lực chuyên môn mà còn đặc biệt chú trọng đến sự gắn kết nội bộ. Công ty xây dựng lộ trình khám phá năng lực cá nhân cho từng vị trí, thiết lập hệ thống ghi nhận - đánh giá minh bạch và trao cơ hội thăng tiến công bằng. Nhờ đó, tỷ lệ thăng tiến nội bộ của CADIVI đạt mức ấn tượng, phản ánh hiệu quả trong chiến lược phát triển nhân tài từ bên trong.

Bên cạnh sự nghiệp, CADIVI cũng chăm lo toàn diện cho đời sống nhân viên, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược nhân sự. Nhiều hoạt động phong phú như CLB cầu lông hay Hội thao thường niên gồm nhiều bộ môn như bóng đá, chạy bộ, pickleball… quy tụ hơn 1.000 nhân viên trên cả nước, không chỉ nâng cao thể lực mà còn gắn kết đội ngũ, lan tỏa năng lượng tích cực vào công việc và cuộc sống

Hội thao CADIVI là sân chơi gắn kết, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội, khích lệ tinhthần rèn luyện thể chất và lan tỏa giá trị văn hóa CADIVI

Hướng đến một môi trường đa dạng và bình đẳng

Xác định môi trường làm việc đa dạng và bình đẳng là động lực cốt lõi cho đổi mới và phát triển bền vững, CADIVI tôn vinh bản sắc cá nhân, trao quyền cho nhân tài, tạo điều kiện để mọi nhân viên phát huy tối đa năng lực tại doanh nghiệp, hướng đến xây dựng môi trường làm việc nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển và đóng góp giá trị.

“Chúng tôi tin rằng sự đa dạng trong quản trị không chỉ mang lại những góc nhìn phong phú mà còn là động lực cho sự phát triển bền vững và toàn diện của doanh nghiệp”, đại diện CADIVI nói.

Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo CADIVI trong 2 năm 2025-2026

Tại CADIVI, người lao động được trực tiếp tham gia xây dựng chính sách thông qua các hoạt động dân chủ. Hội nghị người lao động được tổ chức thường niên, nơi mỗi ý kiến đều được lắng nghe, mỗi sáng kiến đều có cơ hội triển khai. Văn hóa dân chủ này tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết và mục tiêu chung: phát triển hài hòa, ổn định, đảm bảo lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

“Mỗi nhân sự không chỉ là hiện thân của giá trị doanh nghiệp, mà còn là bệ phóng cho sự phát triển bền vững. Sứ mệnh của CADIVI không dừng lại ở việc sản xuất dây cáp điện chất lượng, mà còn là nơi dẫn truyền những giá trị tốt đẹp - một môi trường nơi mọi cá nhân được trân trọng, được trao quyền và được nuôi dưỡng để vươn xa”, đại diện CADIVI chia sẻ.

Hành trình phía trước của CADIVI là hành trình mà mỗi thành viên được truyền cảm hứng để tỏa sáng, cùng nhau lan tỏa giá trị và kiến tạo một tương lai bền vững cho doanh nghiệp, và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam thành lập năm 1975 với thương hiệu CADIVI, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. CADIVI cung cấp sản phẩm cho các công trình, dự án ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng, công trình công cộng, Các sản phẩm dây cáp điện của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu; UL, ASTM của Hoa Kỳ; JIS của Nhật Bản; AS/NZS của Úc… Hiện tại, CADIVI có các nhà máy và công ty thành viên cùng hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước. CADIVI sở hữu các công nghệ hàng đầu trong ngành sản xuất dây cáp điện tại Việt Nam, được trang bị các máy móc, thiết bị từ châu Âu, Mỹ và các nước phát triển trong khu vực.

Minh Hòa