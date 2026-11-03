HLV Polking thể hiện sự tiếc nuối khi CAHN chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Kyoto Sanga (Nhật Bản), lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.

Tối 3/11, CAHN hòa không bàn thắng trước Kyoto Sanga. Đây là trận đấu mà HLV Polking khẳng định đội bóng của ông xứng đáng có chiến thắng. Ông nói: "Nếu thắng trận này CAHN có thêm 3 điểm và thêm hy vọng đi tiếp ở Cúp C1 châu Á 2026/27. Chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn thế này. Thật tiếc khi không thể có 1 bàn khi mà các cầu thủ có tới 5 cơ hội rõ rệt. Chỉ cần 1 bàn thôi, đội đã giành chiến thắng".

Theo thống kê, CAHN kiểm soát bóng 56,9%, sút tới 17 lần trong đó có 5 cú trúng đích. Ngoài việc các chân sút chủ nhà vô duyên thì thủ môn Rocha Da Silva của CLB Kyoto Sanga cũng có một trận đấu xuất sắc.

HLV Polking tiếc nuối khi CAHN không giành chiến thắng.

"Tôi phải dành lời khen cho thủ môn đội bạn. Cậu ta phải cứu thua ít nhất từ 2 đến 3 tình huống mười mươi ở vòng cấm. Tôi nghĩ đội bạn gặp may mắn", HLV Polking đánh giá.

Dù rất tiếc nuối vì lỡ cơ hội giành 3 điểm trên sân nhà, nhưng HLV Polking vẫn tự hào về các học trò: "Văn Hậu, Nguyễn Filip hay Adou Minh thể hiện màn trình diễn của những cầu thủ lớn. Không dễ dàng gì khi đối đầu với một đội bóng Nhật Bản mà không để thủng lưới, bởi đối thủ duy trì cường độ thi đấu cao đến tận những phút cuối cùng".

Trong những chia sẻ của mình, HLV Polking dành lời cảm ơn tới VFF và HLV Kim Sang Sik khi chỉ triệu tập một cầu thủ của CAHN là Đình Bắc lên tuyển Việt Nam, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Việc được nghỉ ngơi giúp các cầu thủ CAHN hồi phục thể lực, tránh gặp chấn thương.

Trong khi đó, HLV Ranko Popovic của Kyoto Sanga cho rằng thời tiết khiến các cầu thủ của ông chơi không tốt. "Tôi không ngờ thời tiết ở đây lại khắc nghiệt đến vậy. Các học trò của tôi mất rất nhiều nước, tôi nghĩ họ sẽ phải đi bệnh viện để được chăm sóc y tế. Thời tiết kiểu này giống mùa hè ở Nhật Bản", HLV Ranko Popovic nói.

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