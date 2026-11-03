Người hâm mộ được xem trực tiếp các trận đấu của U17 Việt Nam cũng như U17 World Cup 2026 trên FPT Play và TV360.

FPT Play công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại Việt Nam, trong đó có các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam, đại diện lần đầu tiên góp mặt tại VCK. Khán giả trong nước có thể theo dõi U17 Việt Nam và giải đấu trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội…

Ngoài FPT Play, TV360 cũng đã sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup, mang đến cho người hâm mộ Việt Nam cơ hội theo dõi hành trình của các tài năng bóng đá trẻ thế giới và đội tuyển U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á dự World Cup 2026.

Việc phát sóng giải đấu góp phần mở rộng danh mục nội dung bóng đá quốc tế trên TV360, bổ sung lựa chọn theo dõi thể thao cho khán giả trên nền tảng truyền hình và giải trí số. Qua đó, người hâm mộ có thêm cơ hội cập nhật các trận đấu, theo dõi màn trình diễn của những cầu thủ trẻ triển vọng và đồng hành cùng đội tuyển U17 Việt Nam tại Qatar.

VCK FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Từ vòng 1/16 trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, đoàn quân HLV Cristiano Roland ra quân gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11, tiếp đó đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Mali lúc 20h ngày 26/11.