Bài 3

Sự trở lại của cái tên CAHN từ năm 2023 không chỉ là câu chuyện về một tượng đài được hồi sinh...

Nhắc đến đội bóng Công an Hà Nội là người ta nghĩ ngay đến những trận cầu rực lửa, đầy cảm xúc và rất đỗi tự hào trong lòng người hâm mộ. Đó là tình yêu, là kỳ ức, là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, có lúc thăng, lúc trầm nhưng ở đó vẫn nguyên vẹn khí chất, lời hứa và sự đồng lòng trong hành trình 70 năm lịch sử. Một Công an Hà Nội hôm nay tràn đầy khí thế, đang là nhà đương kim vô địch V-League, tự tin hướng ra biển lớn, chinh phục những mục tiêu mới...

Nhân cột mốc đáng nhớ của đội bóng Thủ đô, VietNamNet xin giới thiệu đến độc giả loạt bài về hành trình 70 năm - một biểu tượng, một niềm tự hào của CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Gian nan ngày trở lại

Ngày 7/4/2008, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ký quyết định thành lập đội bóng đá Công an nhân dân (CAND). Đó là một dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới của bóng đá ngành Công an trong thời kỳ hiện đại.

Lực lượng ban đầu được xây dựng trên cơ sở tập hợp nhiều cựu danh thủ từng khoác áo các đội bóng Công an địa phương trước đây như Minh Hiếu, Thanh Châu, Quốc Khánh, Trung Phong, Tuấn Thành, Việt Cường, Anh Dũng, Thanh Sơn của CAHN; Thiện Quang, Tuấn Hải của Công an TP.HCM; cùng Trường Giang, Quang Hợp, Mạnh Hà, Tuấn Điệp của Công an Hải Phòng.

Đội bóng CAND tham gia mùa bóng đầu tiên tại giải hạng Ba quốc gia 2008. Đến mùa giải 2009, đội mua lại suất chơi ở giải hạng Nhì của Quân khu 7. Tại giải hạng Nhì 2011, đội thi đấu không tốt và phải xuống hạng nhưng do mua lại suất thi đấu của Hà Tĩnh nên họ vẫn tham dự giải hạng Nhì 2012.

CLB CAND vất vả tìm vé thăng hạng. Ảnh: Thu Nga

Tại giải hạng Nhì 2014, đội bóng vô địch và giành vé thăng hạng giải hạng Nhất 2015. Nhưng cuối mùa giải đó, đội đứng cuối bảng xếp hạng và phải quay trở lại giải hạng Nhì 2016.

Sau 2 năm vắng bóng, CAND trở lại thi đấu tại giải hạng Nhất 2018. Tuy nhiên, đội thi đấu không tốt, phải xuống chơi tại giải hạng Nhì 2019. Tại mùa giải 2019, dù là một trong những đội bóng được đánh giá cao cho vị trí thăng hạng nhưng đội chỉ đứng thứ 3 tại bảng A và không giành được suất vào vòng chung kết thăng hạng.

Sau hơn 1 thập kỷ "lên rồi xuống", rõ ràng khát vọng trở lại sân chơi đỉnh cao là chưa đủ với một đội bóng. Đằng sau giấc mơ ấy cần một nền móng đủ vững, một mô hình tổ chức bài bản, một cách làm chuyên nghiệp và một chiến lược đủ dài để từng bước gây dựng lại sức mạnh, bản lĩnh và vị thế của bóng đá ngành Công an.

Năm 2020, Bộ Công an đẩy mạnh xây dựng "Đề án phát triển CLB Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp". Tại giải hạng Nhì 2020, CAND đoạt ngôi đầu bảng B ở vòng bảng, tuy nhiên lại thất bại trước Phú Thọ và Gia Định ở vòng tranh vé tham dự giải hạng Nhất. May mắn cho họ, Gia Định xin không lên hạng Nhất, và CAND nghiễm nhiên giành suất tham dự giải hạng Nhất 2021.

CLB CAND vô địch giải hạng Nhất mùa giải 2022. Ảnh: L.Đ

Tháng 11/2022, CAND vô địch giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V-League. Cũng trong tháng 11, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo chuyển giao CLB CAND mới được thăng hạng V-League 2023 cho Công an TP Hà Nội quản lý, đổi tên thành CLB CAHN.

Biểu tượng được hồi sinh

Ngay sau khi thăng hạng, CAHN trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Đội bóng ngành Công an thể hiện tham vọng lớn khi đưa về hàng loạt tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh chất lượng.

Đó là Đoàn Văn Hậu từ Hà Nội FC, Phan Văn Đức từ SLNA, Hồ Tấn Tài từ Bình Định, Vũ Văn Thanh từ HAGL. Chưa hết, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Xuân Nam cùng một loạt cầu thủ có kinh nghiệm V-League lần lượt gia nhập đội bóng ngành Công an. Ở hàng công, Jhon Cley và Gustavo Henrique là những bản hợp đồng ngoại binh đầu tiên.

Đến giữa mùa giải, CAHN tiếp tục đưa về những "bom tấn" Quang Hải, Nguyễn Filip. Đây là hai bản hợp đồng làm thay đổi đáng kể diện mạo đội bóng ngành Công an.

Đội hình xuất phát trận ra quân của CAHN mùa giải 2023. Ảnh: S.N

Mỗi người đến từ một môi trường bóng đá khác nhau. Họ có những thói quen, cách chơi và cá tính riêng. Nhiệm vụ của CAHN vì thế không chỉ là đưa những cầu thủ giỏi về một chỗ, mà còn phải biến những cá nhân ấy thành một đội bóng giàu bản sắc, có tính kỷ luật và trên hết là khát khao chiến thắng.

Ngày 3/2/2023, CAHN bước ra sân Hàng Đẫy trong trận đấu đầu tiên tại V-League sau hai thập kỷ. Các khán đài được phủ kín. Trong biển người ấy có những gương mặt trẻ lần đầu biết đến cái tên CAHN, nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ đi cùng đội bóng từ những thập niên trước. Những mái đầu đã bạc, những người cha, người chú từng đứng ở chính sân Hàng Đẫy ngày nào, nay trở lại để chứng kiến đội bóng mà họ yêu mến khoác lên mình một diện mạo mới.

Trận đấu với Bình Định mở ra bằng một chiến thắng 5-0, một khởi đầu gần như không thể đẹp hơn. Hành trình của đội tân binh V-League sau đó gặp nhiều thử thách, nhưng với cầu thủ CAHN, ra sân là thực hiện nhiệm vụ. Họ chơi bóng bằng trái tim nhiệt huyết và ý chí chiến đấu kiên cường, quyết không bao giờ bỏ cuộc.

Chính nhờ nền tảng tác phong ấy, CAHN từng bước vượt qua khó khăn, băng qua nhiều chướng ngại để hoàn thành mùa giải với chức vô địch đáng nhớ. Ngay trong năm đầu tiên lên hạng, CAHN đã đăng quang, và đó là một dấu ấn có lẽ mà bóng đá Việt Nam sẽ còn nhắc lại nhiều lần sau này.

CAHN vô địch V-League mùa giải 2025/26. Ảnh: S.N

Nhưng chức vô địch chỉ là điểm khởi đầu. Lãnh đạo CLB CAHN hiểu rằng một đội bóng muốn tồn tại ở đỉnh cao không thể chỉ dựa vào những bản hợp đồng đình đám của một mùa giải. Cần có sự ổn định, những cầu thủ phù hợp với triết lý, sự kế thừa và cần tạo ra một bộ khung đủ sức cạnh tranh qua nhiều mùa giải.

Mùa 2024/25, CLB CAHN giành Cúp Quốc gia sau chiến thắng 5-0 trước SLNA, đồng thời kết thúc V-League ở vị trí thứ ba và vào chung kết giải các CLB Đông Nam Á. Đây là mùa giải đánh dấu một bước tiếp theo trong quá trình xây dựng của đội bóng ngành Công an. CAHN đưa về hàng loạt cầu thủ mới, trong đó đáng chú ý có Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Hugo Gomes, Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc, Alan Grafite và Leonardo Artur.

Đặc biệt, HLV Mano Polking sau khi ngồi "ghế nóng" đã cùng đội bóng tiếp tục kiên trì với cách chơi kiểm soát bóng, tổ chức chặt chẽ và phát huy khả năng của từng cầu thủ.

Và khi chiếc cúp V-League 2025/26 được nâng lên, sau đó là Siêu Cúp Quốc gia và tấm vé lịch sử dự Cúp C1 châu Á 2026/27, tất cả đều tin rằng CAHN là đội bóng có chiều sâu, có bản sắc và có khả năng chinh phục những mục tiêu lớn.