Ngày 9/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân (SN 1954, ở Bắc Ninh) mức án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào năm 2004, “bà trùm” Cao Thị Lan được biết đến là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ huy, điều hành việc mua bán heroin ở “điểm nóng” ma túy tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội.

Năm 2007, Cao Thị Lan cùng 55 đồng phạm bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử với cáo buộc mua bán 17,9kg heroin.

Cùng năm này, khi điều tra giai đoạn 2 vụ án Cao Thị Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 24 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Ngân. Khi đó bà Ngân bỏ trốn nên bị truy nã.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

CQĐT đã tách hành vi phạm tội của bà Ngân để điều tra sau. Tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận người bị bắt theo quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngân và ra quyết định phục hồi điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2000, bị cáo Ngân làm giúp việc tại nhà bà Trần Thị Hiền ở gần Bệnh viện Thanh Nhàn. Bà Hiền có con trai là Nguyễn Tiến Dũng, ở khu M12, tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng cũ).

Vào buổi trưa, bà Hiền bảo bị cáo Ngân mang cơm đến và dọn dẹp nhà cho con trai. Khi đó, Dũng ở cùng đối tượng Nguyễn Viết Mạnh để cùng bán lẻ heroin.

Tháng 6/2000, bà Hiền dẫn Dũng và Mạnh đến gặp Trịnh Thị Thanh để thỏa thuận việc bán heroin tại nhà (thuộc địa bàn do Thanh tổ chức bán ma túy). Thanh đồng ý cho hai người bán ma túy hằng ngày từ 17h-21h, với điều kiện phải mua ma túy từ Thanh.

Cáo buộc chỉ ra rằng, sau khi mua ma túy từ Thanh, Mạnh và Dũng nhờ thêm bị cáo Ngân cùng chia nhỏ, đóng gói các tép heroin để bán cho các con nghiện; đồng thời thuê người cảnh giới, canh gác. Số tiền lãi thu được từ việc mua bán ma túy, Mạnh và Dũng chia đôi.

Cáo trạng xác định, bị cáo Ngân là người giúp việc cho bà Trần Thị Hiền, công việc chính là lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, khi đưa cơm đến cho Dũng thì giúp con trai bà chủ chia lẻ heroin để bán nên không tham gia liên tục.

Từ tháng 6-11/2000, bị cáo Ngân tham gia 30 ngày, mỗi này mua bán trung bình 19,6 gam heroin. Cơ quan tố tụng xác định, số ma túy mà bị cáo tham gia mua bán trái phép là 588 gam heroin, được hưởng lợi 220.000 đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo trình bày, tiền hưởng lợi từ việc mua bán trái phép chất ma túy dù bị cáo không nhận nhưng Mạnh cố ép lấy, nói là tiền ăn sáng.

Theo lời khai của bà Ngân, bị cáo biết mình bị truy nã nhưng không rõ lý do. Trước câu hỏi của đại diện VKS, tại sao bị cáo không làm gì sai lại sợ ra trước pháp luật, lại thay tên đổi họ. Sau một hồi quanh co, cuối cùng bà Ngân thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Ngân trình bày rằng, bản thân không được ăn học, có nhiều bệnh tật, mong hưởng mức án thấp để sớm được trở về với gia đình.