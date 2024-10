Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Trong số những người bị truy tố có ông Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội).

Theo cáo buộc, cuối năm 2018, đầu năm 2019, Nguyễn Thế Thành biết Hạ Bá Vừ (trú tại tỉnh Bolikhamxay, Lào) bán ma túy nên hai bên đã thỏa thuận mua bán ma túy “đá” và “hồng phiến”. Theo thỏa thuận, ma túy sẽ được người của Vừ chuyển qua biên giới Việt Nam giao cho người của Thành tại một số địa điểm gần biên giới trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Việc tiêu thụ ma túy do Thành phụ trách.

Ảnh minh họa.

Thời gian đó, Thành ra Hà Nội sinh sống và quen Trương Tuấn Dũng (Dũng “Bốp”). Thành và Tuấn bàn bạc, thống nhất việc mua ma túy. Theo đó, Thành phụ trách việc nhận ma túy từ người của Vừ và vận chuyển ma túy về Hà Nội, còn Dũng tìm người tiêu thụ.

Khoảng đầu năm 2019, Dũng nói với Thành mình có người em tên Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”), có khả năng mua và tiêu thụ ma túy. Đặc biệt, Hương “Mẩu” quan hệ rất tốt với cán bộ công an, nếu bán ma túy cho Hương thì yên tâm. Sau đó “bộ ba” đã gặp nhau để bàn bạc việc mua bán ma túy.

Mối quan hệ của “bà trùm”

Quá trình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các bị can, đã có sự tiếp tay, trực tiếp tham gia của 2 cựu cán bộ công an Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Hưng.

Khoảng tháng 4/2019, Thành gọi cho Vừ đặt mua 30kg ma túy “đá” và 400 gói “hồng phiến”. Thành gọi điện báo cho Hương biết và Hương “Mẩu” đồng ý mua số ma túy trên.

Sau khi vận chuyển ma túy về Hà Nội, Hương gọi điện cho Nguyễn Văn Hưng để cựu cán bộ công an này dùng ô tô trật tự của Công an phường Đức Giang, quận Long Biên đến vận chuyển ma túy cho “bà trùm”, đưa đến điểm cất giấu tại nhà trọ của Hương ở quận Long Biên.

Thậm chí, ông Hưng còn cho Hương “Mẩu” để nhờ ma túy tại căn nhà cấp 4 phía sau nhà cựu cán bộ công an này một thời gian. Theo sự chỉ đạo của Hương, “đàn em” của “bà trùm” này đã nhiều lần đến nhà ông Hưng để lấy ma túy đem bán. Vì ông Hưng hay đi làm vắng nhà, mỗi lần đến lấy ma túy đem bán đều bất tiện nên sau đó Hương đã nhờ vợ của một cán bộ công an khác thuê hộ phòng trọ làm nơi cất giấu ma túy.

Tháng 6/2019, Hương giới thiệu cựu cán bộ công an Hà Minh Đức làm quen với Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thế Thành. Hương nói với 2 đồng phạm: “Đây là anh Đức, cán bộ Đội ma túy Công an quận Long Biên, giới thiệu để anh em biết mặt nhau”.

Đến ngày 23/9/2019, Lê Hồng Hải (người sống với Hương như vợ chồng) và Nguyễn Thành Đức bị Công an quận Long Biên bắt quả tang khi đang giao nhận ma túy.

Hương vội gọi điện cho Hà Minh Đức báo tin. Khi đó Hà Minh Đức đang ở trong Cần Thơ, nhưng đã thông qua người khác hướng dẫn Hương dọn dẹp, cất giấu ma túy và những vật dụng liên quan khỏi nhà trọ để tránh bị khám xét phát hiện. Quả nhiên, hôm sau nhà trọ của Hương bị khám xét và cơ quan công an không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến ma túy.

Sau đó, Nguyễn Thành Đức được Công an quận Long Biên trả tự do và bàn giao cho Công an phường Đức Giang đưa người này đi cai nghiện. Chính Hà Minh Đức sau đó là người lái xe đưa Nguyễn Thành Đức đi cai nghiện. Cựu cán bộ công an đã ưu ái để Nguyễn Thành Đức được gặp Hương trước khi bị đưa vào cơ sở cai nghiện.

Theo cáo buộc, cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng đã giúp sức, bao che cho Hương “Mẩu” và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép 37.360 gam ma túy, thu lợi bất chính 740 triệu đồng.

Trong khi đó, cựu cán bộ công an Hà Minh Đức bị cáo buộc đã bao che cho Nguyễn Thị Kim Hương và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép 134.800 gam ma túy, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.