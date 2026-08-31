Ngày 11/8, tại Sint-Gillis-Dendermonde, thuộc thành phố Dendermonde, Bỉ, một nhóm 8 công nhân đang cải tạo tòa nhà trăm tuổi Brouwershuis thì bất ngờ phát hiện kho báu.

Kobe, sinh viên 18 tuổi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, là một trong những người đầu tiên phát hiện số vàng. Cậu kể lại: "Lúc đầu tôi tưởng là mấy đồng 1 euro. Đào thêm thì thấy một thỏi vàng. Hóa ra còn nhiều hơn chúng tôi nghĩ".

Kho báu được giấu kín trong khu vực tầng hầm, bên dưới phần móng của tòa nhà. Có 49 thỏi vàng và khoảng 4.000 đồng tiền vàng, tổng trị giá ước tính khoảng 9 triệu euro (khoảng 273 tỷ đồng).

Số vàng trị giá 9 triệu euro được phát hiện dưới tầng hầm một biệt thự hơn 100 tuổi tại Dendermonde. Ảnh: Dendermonde Local Police

Gia tộc bia với khối tài sản khổng lồ

Tòa nhà Brouwershuis từng thuộc về gia đình Van Assche, dòng họ sản xuất bia giàu có vùng Flemish. Biệt thự được xây từ cuối thế kỷ 19, cổng sắt trước nhà còn khắc hai chữ "VA".

Câu chuyện bắt đầu năm 1899, khi Theophiel Van Assche mua khu đất rộng tại Van Langenhovestraat để mở nhà máy bia. Đầu thế kỷ 20, ông xây biệt thự bên cạnh và tòa nhà này được gọi là Brouwershuis ngày nay.

Theo nhà sử học địa phương Luc Michiels, gia đình Van Assche không chỉ giàu mà còn rất kín tiếng và tiết kiệm. Họ sở hữu khoảng 60 quán rượu và nhiều bất động sản trong vùng, nổi tiếng với nguyên tắc chỉ mua chứ không bao giờ bán tài sản nhà đất.

Theophiel Van Assche và vợ có 3 người con: Maria, Joseph và Georges. Cả 3 đều không lập gia đình, không có con cái.

Nhà máy bia đóng cửa năm 1970. Người cuối cùng của gia đình qua đời là Maria vào năm 1982 và căn nhà được tặng cho Tu viện Dendermonde.

Hiện tổ chức phúc lợi CAW Oost-Vlaanderen giữ quyền sở hữu và tiến hành cải tạo tòa nhà thành nơi ở cho người vô gia cư.

Ít nhất 3 bên có thể đòi quyền sở hữu số vàng 9 triệu euro. Thứ nhất là hậu duệ của gia đình Van Assche, nhưng cả 3 người con cuối cùng của dòng họ này đều không kết hôn và không có con cái nên thực chất chẳng có ai để thừa kế.

Chủ sở hữu hiện tại là tổ chức CAW Oost-Vlaanderen cũng muốn nhận số tiền để xây nhà cho người vô gia cư. Và nhóm 8 công nhân cùng công ty xây dựng trực tiếp phát hiện ra kho báu cũng có quyền lợi theo luật định.

Cảnh sát trưởng Patrick Feys tiết lộ họ nhận được email từ khắp thế giới, có cả những người tự xưng chủ từ "kiếp trước".

Giá trị bất ngờ từ những căn bất động sản trăm tuổi

Căn nhà Brouwershuis là ví dụ điển hình cho một thực tế: những bất động sản cũ có thể chứa đựng giá trị mà ngay cả chủ sở hữu cũng không biết.

Bất động sản cổ Brouwershuis minh chứng cho thấy những công trình trăm tuổi có thể chứa đựng những bất ngờ mà ngay cả chủ sở hữu cũng không ngờ tới. Ảnh: Dendermonde Local Police

Cựu thị trưởng Dendermonde Piet Buyse và nhà sử học địa phương Luc Michiels nghiêng về giả thuyết số vàng có thể liên quan đến gia đình Van Assche, những chủ nhân giàu có của ngôi nhà.

Tuy nhiên, thời điểm cất giấu vẫn chưa được xác định. Một số thỏi vàng được cho là mang dấu thời gian từ năm 1957 và 1960, vì vậy giả thuyết số vàng được cất giấu từ thời khủng hoảng kinh tế năm 1929 hoặc trong Thế chiến II chưa thể giải thích toàn bộ kho báu.

Tháng 7/2026, câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Sheffield (Anh) phát hiện hơn 1.000 bảng Anh tiền giấy từ thập niên 1970 trong tầng hầm được báo chí chia sẻ rộng rãi. Họ đã phát hiện căn phòng bị xây kín và chiếc hộp sơn chứa tiền từ năm 2020. Căn nhà của họ cũng có niên đại từ trước năm 1900.

Ở Serbia, tại Belgrade, gia đình Jevrem Grujić từng giấu một phần bộ sưu tập tranh và đồ vật quý giá trong tầng hầm của căn nhà xây năm 1896 trong Thế chiến II. Bộ sưu tập nằm ở đó khoảng 50 năm trước khi được phát hiện lại.

Việc cất giữ tiền, vàng và tài sản quý trong nhà từng xuất hiện ở nhiều gia đình trong những giai đoạn chiến tranh hoặc bất ổn kinh tế, khi họ lo ngại về an toàn của tài sản tại ngân hàng hoặc sự mất giá của tiền giấy.

Căn nhà Brouwershuis cũng nằm trong số đó. Điều này cho thấy giá trị của bất động sản cũ không chỉ nằm ở vị trí và diện tích mà còn ở câu chuyện và những bí mật mà nó cất giữ qua nhiều thế hệ.

Theo luật Bỉ, người phát hiện kho báu phải đợi ít nhất 5 năm để chủ sở hữu hợp pháp đến nhận lại.

Nếu không, số vàng sẽ được chia đôi giữa người phát hiện và chủ bất động sản. Công tố cũng đang điều tra số vàng có liên quan đến tội phạm hay không và nếu có, tài sản có thể bị tịch thu.

Theo VRT, The Guardian