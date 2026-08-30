Kho báu dưới lòng đất rộng hơn 600 ha

Giữa tháng 6/2026, ông Mukesh Kumar Meena, Thư ký chính phụ trách mỏ và địa chất của bang Andhra Pradesh (miền Đông Nam Ấn Độ), đã có một tuyên bố khiến giới đầu tư chú ý.

Tại làng Jonnagiri, huyện Kurnool thuộc bang này, trữ lượng vàng phát hiện ước tính lên tới 50 tấn.

Con số này được đưa ra sau khi các cuộc thăm dò trên diện tích 500 mẫu Anh (khoảng 200 ha). Trong tổng số 1.500 mẫu (khoảng 600 ha) được cấp phép, các cơ quan chức năng đã xác nhận sự hiện diện của khoảng 13 tấn vàng. Công việc thăm dò trên 1.000 mẫu (khoảng 400 ha) còn lại vẫn đang tiếp tục.

Không dừng lại ở làng Jonnagiri, chính quyền bang còn xác định thêm 4 khu vực tiềm năng khác gồm Ramagiri, Javvakula, Chigurukunta và Bisnatam.

Mỏ vàng Jonnagiri tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ - nơi trữ lượng ước tính 50 tấn vàng đang chờ được khai thác. Ảnh: Deccan Chronicle

Ông Meena tự tin tuyên bố: “Chúng tôi ước tính có 50 tấn vàng ngay tại Jonnagiri. Vì vậy, chúng tôi tin rằng sau vài năm nữa, Andhra Pradesh sẽ trở thành nhà cung cấp vàng lớn nhất cho đất nước”.

Dự án vàng tư nhân đầu tiên sau 80 năm

Ngày 24/6/2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Thủ hiến bang N. Chandrababu Naidu chính thức khánh thành mỏ vàng làng Jonnagiri. Đây là dự án khai thác vàng tư nhân quy mô thương mại đầu tiên tại Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập.

Dự án do Công ty Geomysore Services India Private Limited phát triển với tổng vốn đầu tư 405 crore rupee (khoảng 1.100 tỷ đồng).

Mỏ lộ thiên có diện tích gần 598 ha. Theo kế hoạch, sản lượng vàng tinh luyện năm đầu tiên đạt 400 kg, sau đó tăng lên 900 kg mỗi năm và có thể đạt đỉnh 2 tấn/năm trong tương lai.

Dự án dự kiến tạo ra khoảng 800 việc làm trực tiếp và có thể mở rộng lên 5.000 việc làm trong tương lai.

Trong đó, 80% nhân công được tuyển dụng là người dân địa phương và công ty đã thiết lập một trung tâm đào tạo tại chỗ. Phụ nữ và người trẻ trong làng được huấn luyện vận hành máy móc hạng nặng trên thiết bị mô phỏng.

Người dân địa phương vẫn gọi vùng đất này là "vùng đất của đá quý và khoáng sản" và lịch sử đã chứng minh điều đó.

Làng Jonnagiri từng có tên là Suvarnagiri, nghĩa là "đồi vàng", và là một trong bốn thủ phủ phía Nam của vua Ashoka vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

Đến thời vua Sri Krishnadevaraya (1509-1529), nơi đây là trung tâm buôn bán đá quý và vàng tấp nập bậc nhất vùng Rayalaseema.

Người dân làng Jonnagiri được ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nghề tại mỏ vàng, hưởng lợi trực tiếp từ nguồn tài nguyên dưới chân mình. Ảnh: DD India

Không chỉ có bề dày lịch sử, Jonnagiri còn nằm trên Eastern Dharwar Craton - một mảng vỏ Trái Đất hình thành cách đây 3,6 tỷ năm, vốn nổi tiếng với tiềm năng khoáng sản vàng.

Vàng tinh luyện ‘Made in India’

Mỗi năm, Ấn Độ tiêu thụ hơn 800 tấn vàng, nhưng sản lượng sản xuất trong nước chỉ vỏn vẹn khoảng 2,8 tấn, tạo độ chênh lệch quá lớn khiến quốc gia này phải chi hàng tỷ USD nhập khẩu. Dự án Jonnagiri vì thế không chỉ là một mỏ vàng thông thường.

Ông B. Prabhakaran, Chủ tịch Lloyds Metals and Energy, nhìn nhận dự án này sẽ đặt nền móng cho chuỗi giá trị vàng tinh luyện "Made in India", giúp Ấn Độ giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Việc khai thác diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang ở gần mức cao kỷ lục càng làm tăng thêm tầm quan trọng chiến lược của dự án.

Về mặt tài chính, bang Andhra Pradesh sẽ nhận 4% tiền bản quyền từ giá trị vàng khai thác. Con số này có thể đạt 57 crore rupee (khoảng 156 tỷ đồng) mỗi năm khi sản lượng đạt 400 kg và tăng lên 144 crore rupee (khoảng 394 tỷ đồng) khi đạt 900 kg.

Thủ hiến N. Chandrababu Naidu đã gọi đây là sự khởi đầu cho cuộc chuyển mình của vùng Rayalaseema thành "Ratanala Seema", tức là “vùng đất của đá quý”.

Ông cũng hé lộ kế hoạch thành lập một công viên trang sức trong khu vực, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp mới xung quanh ngành vàng.

Theo The Business Line, Times of India, The Indian Express